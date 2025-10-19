Kylian Mbappé vive un inicio de temporada arrollador. En el partido por la Jornada 9 de LaLiga, ante Getafe CF, el francés volvió a ser el protagonista decisivo. Su gol al minuto 80 en el Coliseum Alfonso Pérez no solo rompió la igualdad en el marcador, sino que le dio tres puntos fundamentales a Real Madrid para mantenerse como líder del campeonato.

Con este tanto, Mbappé alcanzó 15 goles y 2 asistencias en apenas 11 partidos en lo que va de la temporada. Es el máximo artillero de LaLiga con 10 goles y también lidera la tabla de goleo en la Champions League con 5. Un arranque que confirma por qué llegó a Chamartín para marcar época.

Mbappé mantiene a Real Madrid en la cima de LaLiga

La victoria por 0-1 ante Getafe consolidó al Real Madrid como líder de LaLiga con 24 puntos en 9 jornadas, dos más que FC Barcelona (22) y siete por encima de Villarreal CF (17). No fue un partido cómodo para los dirigidos por Xabi Alonso, que debieron trabajar pacientemente para abrir un bloque defensivo cerrado y físico.

Y cuando más lo necesitaban, Mbappé volvió a aparecer. Su definición ajustada, implacable frente al arco, fue la estocada final para sumar tres puntos vitales en un calendario que empieza a apretarse.

El décimo gol de Mbappé en LaLiga 2025-26

Mbappé ha convertido 10 goles en 9 partidos ligueros esta temporada, convirtiéndose en el máximo goleador del campeonato y marcando en 10 de los 11 encuentros oficiales del Madrid en todas las competiciones. Su constancia es su mejor carta de presentación: no ha tenido rachas largas sin anotar y cada partido suyo tiene aroma a gol.

Este nuevo tanto llegó en un contexto de máxima presión, cuando el Getafe defendía con todo el empate. El francés, con sangre fría, definió con la jerarquía que lo caracteriza, ratificando su condición de líder ofensivo del equipo.

Un Real Madrid que gana sin brillar, pero con pegada

El partido ante Getafe no fue de los más brillantes en lo colectivo para el Real Madrid. Sin embargo, volvió a demostrar una de sus grandes fortalezas históricas: ganar incluso cuando no está en su mejor versión. Con paciencia, dominio territorial y confianza en su estrella, el conjunto blanco mantuvo el control hasta encontrar el gol en el tramo final.

Esa capacidad de resolver en los minutos más difíciles es lo que diferencia a un equipo competitivo de uno campeón. Y con Mbappé en este estado de forma, la ecuación se vuelve aún más favorable.

Mbappé, figura en Champions y Liga

El impacto de Mbappé no se limita al campeonato local. En la Champions League, ya lleva 5 goles en 2 partidos, liderando la tabla de artilleros y guiando al Real Madrid en la fase de liga de la competición. Su inicio europeo es tan explosivo como su rendimiento doméstico, reafirmando que está en su mejor momento desde que llegó al club.

Este dominio simultáneo en ambos frentes es lo que lo distingue de la mayoría: Mbappé no solo suma cifras impresionantes, sino que lo hace en los escenarios más exigentes.

El vínculo con el Bernabéu y el liderazgo que crece

Mbappé se ha ganado el cariño de la afición del Estadio Santiago Bernabéu a punta de goles y actitudes de líder. Cada vez que habla en la cancha, el madridismo responde. El equipo encuentra en él una referencia indiscutible para afrontar los momentos difíciles, y eso se refleja tanto en los resultados como en la confianza del grupo.

A sus 26 años, el francés no solo lidera las estadísticas, también lidera emocionalmente un proyecto joven, ambicioso y llamado a marcar época en el club.

Mbappé y el recuerdo inevitable de Cristiano Ronaldo

Cada actuación de Mbappé recuerda a los mejores tiempos de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Su capacidad para decidir partidos cerrados, su constancia goleadora y su influencia en el juego colectivo lo están acercando a registros históricos que solo las grandes leyendas del club han alcanzado.

Aunque el camino aún es largo, este inicio de temporada lo pone en una posición inmejorable para seguir escribiendo capítulos dorados en Chamartín.

Un inicio de temporada que ilusiona al madridismo

El Real Madrid marcha firme en LaLiga y en Europa, con un Mbappé que combina regularidad, contundencia y liderazgo. Su gol en Getafe no fue solo un tanto más en sus estadísticas personales: fue otro golpe sobre la mesa, la demostración de que el equipo tiene a un futbolista capaz de resolver cuando más se necesita.

Y así, con cada gol y cada victoria, el francés va consolidando su propia historia en el club más grande del mundo. El liderato es suyo. La ilusión también.