Real Madrid mantiene su política de captar a los mejores talentos jóvenes del mundo y ha puesto sus ojos en Gilberto Mora, un mediocampista ofensivo mexicano que con apenas 16 años ya es titular en el fútbol profesional y debutó con la selección mayor de su país. Su talento no ha pasado inadvertido y en Valdebebas lo siguen de cerca como una de las joyas emergentes del continente.

Formado en las divisiones inferiores de Xolos de Tijuana, Mora fue impulsado al primer equipo por Juan Carlos Osorio, quien no dudó en darle minutos de calidad a pesar de su corta edad. Hoy, con 39 partidos como profesional y un rendimiento que lo coloca como el máximo goleador Sub-18 de Latinoamérica, su nombre está en el radar de los grandes de Europa.

Un debut histórico para Gilberto Mora, con Juan Carlos Osorio como DT

El 18 de agosto de 2024, con apenas 15 años, Gilberto Mora debutó en la Liga MX bajo la dirección del técnico colombiano Juan Carlos Osorio. El estratega lo había observado en las categorías juveniles tras la eliminación de Tijuana en la Leagues Cup y detectó un talento único, capaz de competir a un nivel superior pese a su juventud.

Desde entonces, Mora ha demostrado que no es solo una promesa. Su capacidad para moverse entre líneas, su visión de juego y su personalidad dentro del campo lo han convertido en una pieza clave para los Xolos, donde ya suma casi 40 partidos como profesional.

El análisis de Osorio sobre la joya que ahora sigue Real Madrid

En una entrevista para ESPN, Osorio describió lo que vio en el joven mediocampista: “Vi en Gilberto un talento natural, era un niño, pero en su proceso de maduración fisiológico; todavía es muy vulnerable. Pero para mí lo fundamental son los controles de giro; en un solo movimiento es capaz de girarse y controlar”.

El técnico colombiano incluso lo comparó con Andrés Iniesta, destacando que puede realizar hasta 700 giros de 360 grados por partido. “Se me hacía muy similar a Iniesta y decidimos ponerlo como extremo falso con perfil cambiado, como muchas veces lo hacía Guardiola”, añadió Osorio.

Números de Gilberto Mora que impresionan

Más allá de su juventud, Mora ha demostrado estar listo para retos mayores. En lo que va del 2025, se ha convertido en el máximo goleador Sub-18 de toda Latinoamérica, superando incluso al argentino Franco Mastantuono, otra joya juvenil que ya pertenece al Real Madrid.

Este registro lo consolida como una de las promesas más importantes de la región y explica por qué su nombre está en el radar de clubes de élite como el equipo blanco.

Interés confirmado de Real Madrid en Gilberto Mora

La agente del futbolista, Rafaela Pimenta, confirmó que el Real Madrid ha seguido de cerca el progreso del jugador, especialmente después de su debut con la selección mexicana y de su participación en la Copa Oro, donde dejó destellos de su calidad.

Para el Madrid, Mora encaja a la perfección en el perfil de futbolista joven con proyección internacional que podría integrarse al proyecto a mediano plazo, siguiendo el camino de otros talentos como Arda Güler o Mastantuono.

Un proyecto con futuro

En caso de concretar una operación, el plan del Real Madrid con Mora sería similar al que ha ejecutado con otros juveniles: incorporarlo primero al Real Madrid Castilla para acelerar su adaptación y, posteriormente, darle minutos en el primer equipo bajo la supervisión de Xabi Alonso.

La proyección de Mora es enorme. Su madurez, su técnica y su capacidad para adaptarse a distintos roles en el mediocampo lo hacen un perfil versátil que podría encajar en el esquema del club blanco a corto y mediano plazo.

Gilberto Mora, orgullo en Tijuana y México

Mientras tanto, en México y en Tijuana ven con orgullo el ascenso meteórico de Mora. Su éxito no solo representa un logro personal, sino también una esperanza para el fútbol mexicano, que busca proyectar más talentos en el fútbol europeo.

Con 16 años, Gilberto Mora ya vive un presente que muchos jugadores sueñan y, si continúa con esta evolución, su llegada al fútbol europeo parece una cuestión de tiempo, con el Real Madrid bien posicionado para ser su destino natural.