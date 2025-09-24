Real Madrid se impuso con autoridad por 1-4 al Levante, en un partido en que Vinícius Jr. fue protagonista absoluto con un gol que dejó a todos sin palabras. El brasileño se inventó un remate con el exterior del pie derecho que terminó en las redes, un gesto técnico tan estético como efectivo que se robó la atención de la jornada.

Tras el encuentro, el propio delantero explicó que ese golpeo no surgió de la improvisación, sino de un aprendizaje muy especial dentro del vestuario blanco. Su confesión no tardó en emocionar al madridismo, que vio reflejado en esa jugada la herencia de uno de los grandes referentes recientes del club.

Luka Modric, el maestro detrás del golazo de Vinicius

Vinícius fue directo al señalar que Luka Modric le enseñó a utilizar el exterior del pie para rematar. El croata, ídolo madridista y referente en el centro del campo durante más de una década, dejó huella también en el joven brasileño. “Luka Modric me enseñó; le echamos de menos”, dijo Vini con una sonrisa y un brillo especial en los ojos.

Ese detalle revela cómo la influencia de Modric va mucho más allá de los títulos y las asistencias: también quedó marcada en los gestos técnicos de quienes compartieron vestuario con él. El gol al Levante fue una muestra de ello, un homenaje involuntario a su maestro y una evidencia de lo aprendido durante los años de convivencia en el club.

Vinícius analiza el triunfo en LaLiga

Más allá de la jugada individual, Vinícius destacó el trabajo colectivo del Real Madrid. “Lo hemos hecho muy bien desde el principio en la presión y en la posesión. Si jugamos así, vamos a ganar siempre”, explicó tras el partido. Sus palabras reflejaron la ambición de un equipo que busca mantener la regularidad en LaLiga bajo la dirección de Xabi Alonso.

El brasileño, además, se mostró feliz con el nivel mostrado en Valencia, asegurando que este gol es uno de los más bonitos de su carrera. “Ojalá pueda seguir marcando goles así”, añadió.

Vinícius contra Levante: un verdugo habitual

El tanto no fue solo especial por la forma en que lo ejecutó, sino también por el rival. Vinícius acumula ya siete goles en ocho partidos contra el Levante, consolidándose como uno de los jugadores que más daño le hace al conjunto granota. Su facilidad para encontrar espacios y definir con calidad volvió a quedar en evidencia en el Ciudad de Valencia.

En este inicio de temporada 2025-26, Vinícius ya registra tres goles en LaLiga, todos ellos en compromisos diferentes, lo que demuestra su constancia. Previamente había anotado contra Real Oviedo y Mallorca.

Las estadísticas de Vinícius en la temporada 2025-26 con Real Madrid

Con el golazo ante Levante, Vinícius llegó a 3 anotaciones y tres asistencias en sus primeros siete partidos de la campaña. Su producción ofensiva refleja un equilibrio entre ser finalizador y generador de juego, algo que lo convierte en una pieza indispensable para el proyecto actual del Real Madrid.

Sus cifras consolidan una tendencia: cada temporada, Vinícius suma nuevos recursos a su repertorio. Ahora, con el remate de exterior perfeccionado, su abanico de opciones frente al arco rival se amplía todavía más.

El orgullo del madridismo por la evolución de Vinícius

El gesto técnico y la confesión sobre Modric hicieron que el gol de Vinícius trascendiera lo puramente deportivo. Para la afición blanca, representa la unión entre pasado y presente: un ídolo que dejó enseñanza y un heredero que la aplica para seguir brillando con la camiseta del Real Madrid.

Ese vínculo, entre maestros y alumnos, forma parte de la identidad del club. Y Vinícius, con apenas 25 años, empieza a escribir capítulos que lo conectan con las grandes leyendas del Santiago Bernabéu.