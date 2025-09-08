La temporada 2025-26 ya está en marcha, pero el Real Madrid no quita la vista del mercado. En medio de los primeros partidos oficiales, el nombre de Ibrahima Konaté se ha instalado con fuerza en la agenda blanca. El central francés del Liverpool, de 26 años, acaba contrato al final de esta campaña y aún no ha renovado, lo que abre un escenario atractivo para los clubes interesados en reforzar su defensa.

La especulación se disparó después de una entrevista concedida a Telefoot, en la que Konaté bromeó sobre la presión de su compañero en la selección y estrella merengue, Kylian Mbappé: “Me llama cada dos horas”. Una frase en tono humorístico que encendió el debate en el madridismo sobre un posible fichaje estratégico para los próximos meses.

La situación contractual de Ibrahima Konaté en Liverpool

Konaté vive un momento de incertidumbre en el Liverpool. Su contrato finaliza en junio de 2026, pero el club inglés busca extenderlo a largo plazo y, de momento, no hay acuerdo. Este escenario, con rumores de falta de protagonismo y dudas sobre su continuidad, lo convierte en una oportunidad de mercado que el Real Madrid sigue con atención.

De no renovar en los próximos meses, la directiva de los Reds podría plantearse su venta este mismo verano para evitar que quede libre en 2026, lo que facilitaría una operación más asequible para los clubes interesados.

Por qué Mbappé quiere a Konaté en Real Madrid

El guiño de Mbappé no es casual. El delantero francés, que ya ejerce de líder en el vestuario blanco, ve en Konaté a un aliado perfecto para reforzar la defensa. Ambos comparten vestuario en la selección francesa y conocen sus virtudes de primera mano: potencia física, rapidez al corte y solidez en los duelos aéreos.

Además, el Real Madrid atraviesa un momento de transición defensiva. Llegaron como fichajes Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Trent Alexander-Arnold, por ejemplo. Así que la llegada de un central consolidado como Konaté daría equilibrio y proyección a la zaga merengue.

El guiño en Telefoot que encendió los rumores del mercado de fichajes de Real Madrid

Durante una entrevista en el programa francés, Konaté fue preguntado directamente por el interés del Real Madrid y la influencia de Mbappé. Con una sonrisa, respondió: “Sí, Kylian Mbappé me llama cada dos horas”.

Aunque fue un comentario en tono de broma, generó un revuelo inmediato. En redes sociales, los aficionados madridistas interpretaron sus palabras como una puerta abierta al futuro, mientras la prensa española reforzó la idea de que el francés está en la lista de deseos de la directiva blanca.

Un fichaje estratégico para el proyecto de Xabi Alonso

La defensa ha sido uno de los puntos débiles del Real Madrid en las últimas temporadas. La eliminación en semifinales del Mundial de Clubes ante PSG y la imposibilidad de ganar títulos a nivel local o la Champions League, reforzaron la necesidad de reforzar la zaga.

Konaté, con experiencia en la Bundesliga, la Premier League y competiciones internacionales con Francia, encajaría en el plan de rejuvenecimiento y equilibrio que busca Xabi Alonso, combinando juventud y experiencia en la línea defensiva.

Competencia por el fichaje de Konaté

El Real Madrid no es el único interesado en el central. Clubes de la Premier League y otros gigantes europeos también siguen de cerca su situación contractual. Sin embargo, la presencia de Mbappé en el Bernabéu y la posibilidad de sumarse a un proyecto en crecimiento con protagonismo en la Champions League podrían inclinar la balanza hacia el club blanco.

La operación, en caso de no renovarse con Liverpool, podría rondar los 50 millones de euros, aunque si aguanta hasta el verano de 2026, podría llegar como agente libre.

El papel de Mbappé en el futuro del Real Madrid

Más allá del caso Konaté, la influencia de Mbappé en el club ya se nota. No solo es la gran referencia ofensiva, también empieza a tener peso en la construcción del proyecto y en atraer a otros talentos. Que un futbolista de su talla sugiera abiertamente la llegada de un compañero de selección es un detalle que refuerza la idea de su liderazgo dentro y fuera del campo.

Lo que viene para Real Madrid en defensa

Mientras tanto, el Real Madrid sigue compitiendo en LaLiga y la Champions con una defensa liderada que tiene nombres como los de Rüdiger, Militão y Huijsen. Sin embargo, la planificación a medio plazo sigue abierta, y Konaté aparece como una pieza que podría reforzar al equipo de cara a las próximas temporadas.

Con el mercado en movimiento y el futuro de Konaté sin resolver, la historia promete seguir alimentando la expectativa del madridismo. ¿Será Mbappé clave para que su compañero se vista de blanco?