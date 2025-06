Real Madrid está en plena planificación deportiva de cara a la nueva temporada. Y aunque la prioridad no es reforzar su delantera, una necesidad puntual ha hecho que el club abra la puerta a un posible fichaje en esa zona. Tal como ocurrió con Joselu, cuya llegada fue un acierto en cuanto a rendimiento y coste, el equipo merengue contempla repetir una operación de bajo impacto económico pero de alto valor inmediato.

Según informó el diario AS, el nuevo staff técnico ha identificado que falta un “nueve más puro” en la plantilla. Se trata de un perfil que no reemplace a nadie, pero que pueda ofrecer soluciones concretas en ciertos momentos. Por eso, aunque no es una prioridad urgente, el club ha comenzado a estudiar el mercado en busca de un delantero veterano, con buena definición en el juego aéreo, disponibilidad inmediata y un coste reducido tanto en traspaso como en salario.

La fórmula Joselu como referencia en Real Madrid

El impacto que tuvo Joselu recientemente ha dejado una enseñanza clara: hay fichajes de bajo perfil económico que pueden ofrecer resultados inmediatos. Su llegada al club fue una decisión estratégica, alejada de los grandes nombres, pero basada en una necesidad puntual del equipo y en su conocimiento del entorno.

Ahora Real Madrid valora repetir ese modelo. La dirección deportiva está realizando una radiografía del mercado para detectar oportunidades. No se busca un fichaje que compita directamente con los titulares, sino un recurso técnico que pueda ofrecer gol, juego aéreo y experiencia en contextos exigentes, especialmente si el calendario se aprieta o hay ausencias.

Ante Budimir, el primer nombre sobre la mesa

Uno de los primeros nombres que han surgido como opción es el de Ante Budimir, delantero croata de Osasuna. A sus casi 35 años, el atacante ha firmado una temporada destacada con 24 goles y una presencia constante en el área rival. Es un “nueve” clásico, con gran efectividad en el juego aéreo y buen posicionamiento, justo el perfil que el Real Madrid considera como complemento ideal para su ataque.

Budimir renovó con Osasuna en octubre de 2023 hasta 2027 y su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros. Sin embargo, existe un punto en su contrato que podría facilitar la operación: una ventana temporal en la que esa cláusula se reduce a 8 millones de euros. Esa condición hace que su incorporación sea viable desde lo financiero, aunque la entidad deberá moverse con rapidez si decide ejecutarla.

Otras opciones en el radar: experiencia, costo bajo y contrato hasta 2026

Más allá de Budimir, el club también está recibiendo información sobre otros delanteros que podrían encajar en el perfil buscado. Una de las claves es la situación contractual: varios atacantes con vínculo hasta 2026 podrían negociar una salida en condiciones favorables.

Uno de ellos es Roberto Firmino. El brasileño de 33 años se encuentra actualmente en conflicto con el Al Ahli de Arabia Saudí, donde no ha terminado de consolidarse. Su talento, inteligencia de juego y experiencia en Europa podrían convertirlo en una pieza interesante si se logra una desvinculación a bajo coste.

Otro nombre que suena es el de Willian José, atacante brasileño con pasado en la Real Sociedad y el Real Betis, y que actualmente ha regresado al fútbol brasileño. Con 33 años, conoce bien LaLiga y el entorno madridista, ya que pasó por el Castilla en el inicio de su carrera. Su experiencia y su bajo perfil mediático lo convierten en una alternativa funcional.

Un fichaje que no altera el plan principal

Es importante destacar que esta posible incorporación no forma parte del plan prioritario del mercado del Real Madrid. La llegada de Kylian Mbappé, el crecimiento de Endrick y el buen nivel de Rodrygo, Brahim y Vinícius conforman un frente de ataque potente. Sin embargo, la idea de sumar un delantero específico, con características distintas, puede ser un complemento valioso.

El club ya ha demostrado que sabe moverse con inteligencia en este tipo de operaciones. Si encuentra la oportunidad adecuada en el tiempo justo, podría reforzar su plantilla con un perfil que le dé variedad ofensiva sin comprometer su estructura económica. El fichaje “low cost” está sobre la mesa y, como en el caso Joselu, podría terminar siendo una decisión acertada en el momento clave.