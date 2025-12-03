Real Madrid encara una de sus visitas más exigentes de la temporada: San Mamés, un estadio que siempre demanda la mejor versión del equipo y donde cualquier detalle puede inclinar la balanza. El duelo ante Athletic Club corresponde a la Jornada 15 de LaLiga y llega en un momento determinante para el cuadro de Xabi Alonso, que ocupa la segunda casilla con 33 puntos, a 4 del líder FC Barcelona. Además, arrastra una racha de tres empates consecutivos en el certamen.

En este escenario, las bajas se convierten en un factor decisivo. Real Madrid viajará con un plantel limitado en defensa y obligado a reorganizar piezas ante un Athletic que en casa es intenso, vertical y físicamente exigente. Las ausencias en ambos laterales, las molestias musculares y las cirugías recientes han dejado a Xabi Alonso con menos opciones de lo habitual, algo que puede influir directamente en el desarrollo táctico del partido.

Las 4 bajas de Real Madrid para visitar a Athletic Club

Con estas ausencias, Real Madrid enfrenta la visita a San Mamés con una defensa obligada a reinventarse. Allí estará sin:

Ferland Mendy

Dani Carvajal

David Alaba

Dean Huijsen.

La lesión de Ferland Mendy: la última baja y una ausencia sensible en defensa

El nombre más reciente en sumarse a la lista de bajas es el de Ferland Mendy, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El diagnóstico es claro: cerca de tres semanas fuera de las canchas, lo que significa que no volverá a competir en lo que queda del año. Su ausencia deja al equipo sin uno de sus laterales más fiables en transición defensiva y en duelos individuales, un detalle crucial frente a un Athletic que destaca por su intensidad en bandas.

Carvajal, Alaba y Huijsen: bajas confirmadas que condicionan los planes de Xabi Alonso

Dani Carvajal, pieza clave en el lateral derecho y uno de los futbolistas con más peso táctico del equipo, seguirá ausente después de someterse a una artroscopia. El club no espera su regreso antes de enero, por lo que Xabi Alonso deberá seguir adaptando su estructura defensiva, probablemente manteniendo a Alexander-Arnold como titular o apostando por Raúl Asencio en momentos específicos del partido.

David Alaba, por su parte, continúa recuperándose de una sobrecarga muscular que lo ha dejado fuera de competición en las últimas jornadas. Aunque su evolución es positiva, no llegará a tiempo para disputar el partido ante Athletic Club.

Y Dean Huijsen, también baja por otra sobrecarga, sigue en recuperación y tampoco estará disponible en esta jornada. Para un futbolista joven que venía ganando rodaje, perder estos partidos de alta competitividad frena su ritmo, pero el club prioriza evitar recaídas en un calendario cargado para fin de año.

La mitad del campo y el ataque: estabilidad en Real Madrid pese a las bajas

Si bien las bajas se concentran prácticamente en defensa, Real Madrid sí tendrá disponibles a sus piezas más fuertes en mediocampo y ataque, una ventaja significativa frente a un rival que suele exigir precisión para superar su presión alta.

El equipo contará con nombres de élite como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde y Aurélien Tchouameni, además de las alternativas de Arda Güler y Dani Ceballos. Esta zona del campo será vital para controlar el ritmo del partido, manejar posesiones largas y reducir el ida y vuelta donde Athletic se hace fuerte.

En ataque, Xabi Alonso dispondrá de todas sus variantes ofensivas: Vinicius Jr., Rodrygo Goes, Kylian Mbappé, Endrick Felipe, Gonzalo García, Brahim Díaz y el juvenil Franco Mastantuono.

Convocatoria oficial del Real Madrid ante Athletic Club