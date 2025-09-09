Han pasado ya 25 años desde que Luis Figo protagonizó uno de los fichajes más polémicos en la historia del fútbol, dejando al Barcelona para vestir la camiseta del Real Madrid en el año 2000. Aquel traspaso lo convirtió en símbolo de la rivalidad más feroz del balompié español y aún hoy sigue siendo un tema de debate en cada conversación sobre grandes movimientos de mercado.

En una charla organizada por Betfair, centrada en fichajes históricos, el exjugador portugués volvió a poner sobre la mesa un escenario similar. Consultado sobre qué futbolista actual del Barcelona llevaría al Madrid, Figo no dudó en señalar a Pedri, la joya canaria de apenas 22 años que se ha consolidado como figura en el Camp Nou y en la selección española.

Figo y el recuerdo de su traspaso al Real Madrid

En el verano del 2000, Luis Figo pasó a la historia al abandonar el Barcelona para unirse al Real Madrid de Florentino Pérez. La operación no solo rompió récords económicos, sino que también dejó una cicatriz imborrable en la afición culé, que lo consideró una traición. En el otro lado, el madridismo celebró la llegada de uno de los mejores futbolistas del mundo a su plantilla.

Ese traspaso es recordado como el inicio de la era de los “Galácticos” y marcó la carrera de Figo para siempre. Hoy, con la perspectiva que le dan los años, el portugués no oculta que aquel movimiento definió su legado.

El elegido: Pedri, la joya del Barcelona

La respuesta de Figo sorprendió por la claridad con la que señaló al canario: “Si pudiera fichar a alguien del Barça para el Real Madrid, sería Pedri”. El mediocampista, a pesar de su juventud, ya es uno de los líderes futbolísticos del equipo azulgrana y se ha ganado el respeto internacional gracias a su visión de juego, capacidad técnica y madurez dentro del campo.

Pedri simboliza lo que hoy representa el Barcelona: un proyecto que gira alrededor de jóvenes talentos. Por eso, que Figo lo eligiera como el jugador a llevar al Bernabéu es un reconocimiento directo a su calidad y, a la vez, un guiño que recuerda inevitablemente al episodio vivido hace un cuarto de siglo.

El antecedente de Pedri en el Real Madrid

El comentario de Figo tiene aún más relevancia si se recuerda que Pedri estuvo a punto de fichar por el Real Madrid en su etapa juvenil. El propio jugador relató que entrenó varios días en Valdebebas, pero finalmente no fue escogido. “Me dijeron que no tenía el nivel”, recordó el canario en entrevistas pasadas.

Aquel rechazo marcó su camino, pues poco después terminó en el Barcelona, donde debutó con apenas 17 años y se convirtió en referente. Hoy, escuchar a Figo decir que sería el fichaje ideal para el Real Madrid cierra un círculo de ironías que no pasa desapercibido para la afición.

Figo y la eterna rivalidad entre Barcelona y Real Madrid

Cada vez que Figo se refiere a la rivalidad entre azulgranas y merengues, las reacciones no se hacen esperar. Su figura sigue siendo el reflejo de lo que significa pasar de un club al otro, con todo lo que conlleva en lo deportivo y lo emocional.

Su elección de Pedri como hipotético fichaje es un recordatorio de que los grandes talentos siempre son deseados, sin importar la camiseta que defiendan. Además, evidencia que los Clásicos siguen siendo un espacio donde se cruzan pasado, presente y futuro en torno a nombres que marcan época.

Un guiño de Figo al presente y al futuro

Con esta declaración, Figo no solo revive la memoria de su fichaje histórico, sino que también apunta a lo que podría ser el futuro. Pedri, con su estilo elegante y su inteligencia táctica, encajaría en cualquier equipo del mundo, y para el Real Madrid representaría un fichaje estratégico de primer nivel.

Aunque se trata solo de una declaración en un contexto distendido, el eco mediático que ha generado demuestra que el recuerdo del fichaje de Figo sigue vivo y que, cada vez que opina sobre estos temas, inevitablemente despierta la pasión de madridistas y culés.