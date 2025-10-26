La edición 262 del Clásico de LaLiga dejó impacto inmediato en la tabla de posiciones. Con la victoria de Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, el equipo de Xabi Alonso dio un golpe de autoridad en la carrera por el título, manteniendo el primer lugar en solitario y ampliando su ventaja sobre FC Barcelona.

El cuadro madridista reafirmó su liderazgo tras 10 jornadas disputadas, mientras que los azulgranas, que llegaban con la intención de sobrepasar al rival en la tabla, quedaron 5 puntos por detrás. Villarreal, Espanyol y Atlético completan la zona alta de una tabla que empieza a perfilar la lucha por el campeonato.

Clasificación de LaLiga 2025-26 (Jornada 10):

1- Real Madrid: 27 puntos, +12 (10 partidos)

2- FC Barcelona: 22 puntos, +13 (10 partidos)

3- Villarreal CF: 20 puntos, +8 (10 partidos)

4- RCD Espanyol: 18 puntos, +3 (10 partidos)

5- Atlético de Madrid: 16 puntos, +6 (9 partidos)

6- Real Betis: 16 puntos, +5 (9 partidos)

7- Elche CF: 14 puntos, +1 (10 partidos)

8- Athletic Club: 14 puntos, -1 (10 partidos)

9- Getafe: 14 puntos, -2 (10 partidos)

10- Sevilla FC: 13 puntos, +1 (10 partidos)

11- Deportivo Alavés: 12 puntos, +1 (9 partidos)

12- Rayo Vallecano: 11 puntos, +1 (9 partidos)

13: Osasuna: 10 puntos, -2 (9 partidos)

14: Levante: 9 puntos, -4 (10 partidos)

15- Real Mallorca: 9 puntos, -4 (10 partidos)

16- Real Sociedad: 9 puntos, -4 (10 partidos)

17- Valencia CF: 9 puntos, -6 (10 partidos)

18- Celta de Vigo: 7 puntos, -3 (9 partidos)

19- Real Oviedo: 7 puntos, -12 (10 partidos)

20- Girona: 7 puntos, -13 (10 partidos).

Real Madrid amplía su ventaja sobre Barcelona en LaLiga

La victoria en el Clásico dejó al Real Madrid con 27 puntos y una diferencia de goles de +12. El conjunto merengue ha ganado nueve de sus diez partidos disputados y mantiene una línea casi perfecta en el arranque de la temporada 2025-26.

Barcelona, en cambio, quedó en la segunda posición con 22 puntos y una diferencia de goles de +13. El equipo de Hansi Flick no logró aprovechar la oportunidad de recortar distancias y ahora se ve obligado a remontar en las próximas jornadas si quiere recuperar el liderato.

Villarreal se consolida en la tercera posición

El Villarreal CF mantiene un ritmo fuerte en el campeonato. Con 20 puntos, se consolida como tercero en la tabla y se posiciona como el principal perseguidor de los dos grandes. Su diferencia de goles de +8 y el rendimiento ofensivo en casa lo convierten en un rival directo en la pelea por los puestos de Champions League.

Detrás, el Espanyol sigue sorprendiendo con 18 puntos y un rendimiento superior a las expectativas, mientras que el Atlético y el Betis, con un partido menos, tienen opciones claras de acercarse a la zona alta.

Zona baja: Girona y Real Oviedo en problemas

La parte baja de la tabla empieza a mostrar señales de alerta. Girona FC y Real Oviedo cierran la clasificación con 7 puntos y las peores diferencias de gol del campeonato (-13 y -12, respectivamente).

Celta de Vigo y Valencia CF también están en una posición delicada, apenas dos puntos por encima del descenso. La próxima jornada será clave para definir si alguno de ellos logra reaccionar.

El Clásico que marca tendencia en LaLiga

El Clásico de la Jornada 10 deja un mensaje claro: el Real Madrid no solo mantiene su liderato, sino que toma ventaja directa sobre el Barcelona, su principal perseguidor. Esta diferencia de cinco puntos en la parte alta puede resultar determinante si se mantiene en las próximas fechas.

Con un Villarreal sólido y un Atlético al acecho, la lucha por el título y los puestos europeos promete una recta final de 2025 muy apretada. La próxima jornada será fundamental para definir si el campeonato se rompe… o si el Barcelona logra volver a meterse de lleno en la pelea.