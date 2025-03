Luego de la clasificación a cuartos de final de la Champions, Real Madrid vuelve a LaLiga en la que busca el liderato. Tendrá partido visitando a Villarreal, el equipo que está quinto en la clasificación. Por eso la necesidad de Carlo Ancelotti de repetir los nombres de gran parte del equipo que estuvo en el duelo ante el Atlético y su queja por el calendario.

El cuadro madridista jugará el compromiso de LaLiga en el estadio La Cerámica en un momento en que no se habrán cumplido 72 horas entre este juego y el anterior. Es un desgaste importante sobre el que el director técnico llamó la atención.

La queja de Carlo Ancelotti por el calendario de Real Madrid

Cuando al entrenador madridista le preguntaron por qué LaLiga no programó el partido el domingo, dijo: “Se prioriza lo que no es la parte más importante por la TV, el dinero y todo esto. Lo último es la recuperación de los jugadores que corren riesgos de lesiones”. Dijo que por momentos en pesa más el cansancio emocional que el físico: “Hay que empujar más a los jugadores. Mañana es un día de esos. No es lo mismo que contra el Atlético en octavos en que la motivación llega sola. Ahora hay que empujar más al equipo”.

Las bajas de Real Madrid para la visita a Villarreal por LaLiga

Ferland Mendy: es el lesionado más reciente del plantel. Se lastimó en el derbi ante Atlético de la semana: «Tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda».

es el lesionado más reciente del plantel. Se lastimó en el derbi ante Atlético de la semana: «Tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda». Dani Ceballos: otro lesionado. Se lastimó en partido ante Real Sociedad a finales de febrero. Tiene una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda.

otro lesionado. Se lastimó en partido ante Real Sociedad a finales de febrero. Tiene una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda. Eder Militao: es baja en el plantel desde el pasado noviembre cuando sufrió rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha.

es baja en el plantel desde el pasado noviembre cuando sufrió rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha. Jesús Vallejo: sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Dani Carvajal: está lesionado desde el pasado octubre cuando sufrió rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo en su pierna derecha.

Convocados de Real Madrid vs Villarreal

Arqueros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González. Defensores: David Alaba, Lucas Vásquez, Fran García, Antonio Rudiger, Raúl Ascencio, Diego Aguado y Víctor Valdepeñas.

David Alaba, Lucas Vásquez, Fran García, Antonio Rudiger, Raúl Ascencio, Diego Aguado y Víctor Valdepeñas. Mediocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Luka Modric, Aurélien Tchouameni y Arda Güler.

Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Luka Modric, Aurélien Tchouameni y Arda Güler. Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Rodrigo, Endrick y Brahim Díaz.

Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Rodrigo, Endrick y Brahim Díaz. Director Técnico: Carlo Ancelotti.

Horario oficial del partido Villarreal vs Real Madrid por LaLiga

Es partido programado para disputarse el sábado 15 de marzo a partir de las 18:30 p.m. (hora local) en el estadio La Cerámica. Es válido por la Jornada 28 del certamen de Primera División en España.