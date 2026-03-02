Real Madrid llega al partido ante Getafe con una lista de bajas que condiciona la preparación del encuentro. El equipo de Álvaro Arbeloa afronta la Jornada de LaLiga con ausencias importantes, entre ellas las de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, dos de los futbolistas más determinantes de la temporada. La situación genera preocupación en el entorno blanco, especialmente por el momento de la competición.

El conjunto madridista ocupa la segunda casilla en la tabla, a cuatro puntos del líder FC Barcelona. Por eso, el partido ante Getafe es clave en la pelea por el título. Sin embargo, el equipo deberá afrontarlo sin varios titulares habituales, lo que obliga al cuerpo técnico a reorganizar el once y buscar soluciones en una plantilla golpeada por lesiones y molestias físicas.

Mbappé, la baja que más preocupa en Real Madrid

El foco principal está en Kylian Mbappé. El delantero francés tiene problema en la rodilla izquierda. La lesión, que viene arrastrando desde hace semanas, lo mantendrá fuera de las canchas al menos tres semanas más.

Su ausencia representa un golpe importante para el Real Madrid. Mbappé es el goleador del equipo y uno de los futbolistas más decisivos de la temporada. Sin él, el ataque pierde velocidad, definición y capacidad de desequilibrio.

El cuerpo técnico analiza variantes ofensivas. Una opción es apostar por un juego más asociativo, con Vinicius y Brahim Díaz moviéndose entre líneas. Otra posibilidad es darle protagonismo a Gonzalo García para mantener la profundidad en ataque.

Jude Bellingham y otras bajas importantes en Real Madrid

Además de Mbappé, el Real Madrid no podrá contar con Jude Bellingham. El mediocampista inglés continúa recuperándose de una lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda. Su ausencia afecta la creatividad del equipo y la llegada desde segunda línea.

A la lista se suman otros jugadores que tampoco pudieron entrenar en la última práctica:

Éder Militao , en proceso de recuperación de su lesión muscular.

, en proceso de recuperación de su lesión muscular. Dani Ceballos , fuera por problemas físicos recientes.

, fuera por problemas físicos recientes. Raúl Asencio, que tampoco estuvo disponible en la sesión.

Estas bajas reducen las opciones en defensa y mediocampo, obligando a Arbeloa a ajustar el equipo para mantener el equilibrio.

Dudas en Real Madrid antes del partido vs Getafe

Real Madrid llega con un par de dudas adicionales. Una de ellas está en la defensa, con la situación de Dean Huijsen. El jugador arrastra problemas en el gemelo, aunque ha mostrado mejoría y podría estar disponible.

La otra incógnita es Eduardo Camavinga. El francés no pudo entrenar en la última sesión debido a un fuerte dolor de muelas. Su presencia dependerá de su evolución en las horas previas al partido. Estas situaciones complican aún más la planificación del once titular.

Probable alineación del Real Madrid ante Getafe

Con las bajas confirmadas y las dudas físicas, Real Madrid podría salir con el siguiente equipo ante Getafe:

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güler; Brahim Díaz, Vinicius y Gonzalo García.

Este once combina experiencia y juventud. Vinicius será el líder ofensivo, acompañado por Brahim y Gonzalo. En el mediocampo, Valverde y Tchouameni aportarán equilibrio, mientras Güler asumirá el rol creativo.

La importancia del partido ante Getafe en LaLiga

El duelo ante Getafe llega en un momento decisivo de la temporada. Real Madrid necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por el título. La diferencia con el líder es de cuatro unidades y cualquier tropiezo puede complicar el objetivo.

El equipo madrileño también debe pensar en el calendario. Con partidos de Champions League en el horizonte, Arbeloa necesita gestionar la plantilla para evitar más lesiones. En ese contexto, el partido ante Getafe se convierte en una prueba de profundidad de plantel. Los jugadores disponibles tendrán que responder para mantener al equipo en la lucha por LaLiga.

El desafío de Real Madrid en una semana clave

El partido ante Getafe llega en una semana complicada para el Real Madrid. Las bajas obligan a confiar en la profundidad de la plantilla y en la capacidad de adaptación del equipo.

Arbeloa tendrá que gestionar los minutos, evitar riesgos físicos y mantener la competitividad en LaLiga. La ausencia de Mbappé y Bellingham marca la previa de un partido que puede ser decisivo en la pelea por el título. Real Madrid buscará responder con carácter en el Bernabéu, pese a las bajas que condicionan su planificación y obligan a reinventar el equipo en una etapa clave de la temporada.