Son esas curiosidades y particularidades que tiene el fútbol; hoy el Atlético Madrid le endosó una inesperada paliza al Real Madrid en el derbi de la ciudad, 5-2, en un partido electrizante que, a priori, parecía iba a ter un rumbo muy distinto toda vez que los blancos llegaban como líderes absolutos de LaLiga 2025/2026 con seis victorias en seis juegos disputados.

Las anotaciones de los Colchoneros estuvieron a cargo de Robin Le Normand, Alexander Sørloth, Antoine Griezmann y el argentino Julián Álvarez en dos oportunidades. Por los Merengues descontaron Kylian Mbappé y Arda Güler.

Los caprichos de este deporte nos lleva a recordar que hace solo dos años, en la temporada 2023/2024, se presentó un hecho similar; en esa ocasión Real Madrid llegó a visitar al Atlético en el estadio Metropolitano con cinco triunfos en cinco juegos en el arranque de aquella liga. La respuesta de los locales fue muy similar a la de este sábado, dado que se impusieron en ese momento con resultado de 3-1.

En ambos partidos el entrenador de los rojiblancos fue Diego Pablo Simeone; en el Real Madrid estavu Carlo Ancelotti. Hoy le correspondió el turno a Xabi Alonso, quien acaba de tener un amargo debut con los blancos en derbis.

Otras estadísticas que dejó la goleada del Atlético de Madrid

-El Real Madrid no concedía 5+ goles en un partido de La Liga contra un rival al que aventajaba en 9+ puntos en la clasificación desde el 3 de mayo de 2003, cuando perdió 1-5 en el Santiago Bernabéu contra el Mallorca (con 23 puntos de diferencia entre ambos).

Fuera de casa no le sucedía desde el 20 de abril de 1986 (5-3 contra la Real Sociedad en Atotxa, con 19 puntos de diferencia entre ambos).

-Al Atleti le ha hecho 5+ goles a un líder de La Liga, delante de su público, por cuarta vez en la historia del campeonato español:

5-1 al Real Madrid en 1950

5-2 al Barcelona en 1998

6-1 al Granada en 2020

5-2 al Real Madrid en 2025

-Partidos oficiales en los que el Atlético de Madrid le hizo 5+ goles al Real Madrid:

5-0, con Vidal, el 23 de noviembre de 1947

5-1, con Helenio Herrera, el 12 de febrero de 1950

3-6, con Helenio Herrera, el 12 de noviembre de 1950

5-2, con Simeone, el 27 de septiembre de 2025

-El Atlético no marcaba 5 goles en un partido contra el Madrid desde el 3-6 en el Bernabéu de 1950. De paso se concretó el triunfo número 14 de Diego Simeone en los derbis contra el Real Madrid.

-Entrenadores que lograron más victorias con el Atlético en los derbis:

14 Simeone

9 Luis

8 Zamora

-Entrenadores con más victorias ante el Madrid: