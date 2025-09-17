Kylian Mbappé sigue rompiendo moldes en el Real Madrid. Con su doblete frente al Olympique de Marsella en el inicio de la Champions League 2025-26, el delantero francés alcanzó los 50 goles con el club blanco en apenas 64 partidos oficiales. Una marca que solo Cristiano Ronaldo había logrado en tiempos recientes, confirmando así que el galo está destinado a ser parte de la élite histórica del club.

Este registro no solo lo coloca en la conversación con el máximo goleador de la historia del Real Madrid, sino que también lo vincula con una selecta lista de jugadores que alcanzaron medio centenar de goles en tiempo récord. El Bernabéu celebra con orgullo el presente y el futuro de un futbolista que llegó para marcar una era.

Mbappé, 50 goles en 64 partidos con Real Madrid

La hazaña llegó en un escenario soñado: el Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la Champions League. Mbappé firmó dos goles desde el punto de penalti ante el Olympique de Marsella y con ellos alcanzó la cifra de 50 tantos con la camiseta blanca.

El dato se vuelve aún más impresionante al considerar que lo consiguió en solo 64 encuentros oficiales, un promedio de 0,78 goles por partido que lo pone en línea con las leyendas más grandes del club.

Cristiano Ronaldo, el último en lograrlo antes que Mbappé

El paralelismo con Cristiano Ronaldo es inevitable. El astro portugués llegó a los 50 goles madridistas en noviembre de 2010, apenas 54 partidos después de su debut oficial con el Real Madrid.

Desde entonces, ningún otro jugador había logrado alcanzar la marca con tanta rapidez. Mbappé es el primero en 15 años en acercarse a ese nivel de efectividad, situándose como heredero natural de los registros que marcó Cristiano en su paso por Chamartín.

Los otros grandes que llegaron a 50 goles con Real madrid rápidamente

El nombre de Mbappé se suma ahora a un listado histórico que incluye a delanteros legendarios del club:

Fernando Sañudo: 50 goles en 47 partidos

Gaspar Rubio: 50 goles en 49 partidos

Alfredo Di Stéfano: 50 goles en 55 partidos

Ferenc Puskás: 50 goles en 56 partidos

Manuel Alday: 50 goles en 57 partidos

Cada uno de ellos marcó una época distinta y ahora Kylian Mbappé inscribe su nombre en esa lista selecta de artilleros que hicieron historia en menos de 65 partidos.

54 jugadores con al menos 50 goles en Real Madrid

El francés se convierte en el jugador número 54 en alcanzar 50 tantos oficiales con la camiseta del Real Madrid. La cifra lo incluye en una lista en la que aparecen los nombres más grandes de la historia blanca:

Cristiano Ronaldo: 450 goles

Karim Benzema: 354 goles

Raúl González: 323 goles

Alfredo Di Stéfano: 308 goles

Cada uno de ellos dejó huella con títulos, récords y momentos inolvidables. Mbappé apenas comienza a recorrer ese camino, pero ya se instala entre los goleadores históricos del club.

Mbappé con un arranque demoledor en la temporada 2025-26

El dato llega en un contexto de inicio arrollador para el francés. En apenas 5 partidos oficiales de esta temporada ya suma 6 goles, con tantos frente a Osasuna, Real Oviedo (doblete), Real Sociedad y ahora dos contra el Marsella.

Su capacidad de marcar en casi todos los encuentros disputados refuerza la idea de que no solo es una estrella, sino la pieza clave en el nuevo proyecto que lidera Xabi Alonso.

El simbolismo del dorsal 10 de Real Madrid

Kylian Mbappé alcanzó los 50 goles estrenando un nuevo rol: portar el dorsal 10 del Real Madrid, heredado de Luka Modric. Ese número, históricamente asociado al talento y a los líderes en el campo, ahora lo lleva en la espalda el francés, y lo estrenó en Champions con dos goles que hicieron vibrar al Bernabéu.

El simbolismo es evidente: Mbappé no solo está alcanzando récords, sino que lo hace cargando sobre sus hombros un número que representa tradición y grandeza en la historia del club.

Un registro que ilusiona al madridismo

Que Mbappé se haya convertido en el primer jugador desde Cristiano Ronaldo en llegar tan rápido a los 50 goles alimenta la ilusión del madridismo. El francés no solo cumple con las expectativas, sino que las supera, consolidándose como ídolo en tiempo récord.

El Bernabéu ya lo mira como una de sus grandes figuras históricas en construcción, mientras el propio Mbappé sigue escribiendo capítulos que lo acercan cada vez más al legado de Cristiano y al de las leyendas que forjaron la gloria del Real Madrid.