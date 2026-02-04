Hay futbolistas que entusiasman por talento y otros que convencen por números. Lamine Yamal está logrando algo poco habitual: reunir ambas cosas con apenas 18 años. En el Barcelona, su impacto ya no se mide solo en sensaciones, sino en cifras concretas que explican por qué se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la temporada.

El reciente capítulo de esta historia llegó con su gol ante el Albacete, decisivo para que el Barcelona sellara su clasificación a la semifinal de la Copa del Rey 2025-26. Fue otro aporte clave que volvió a poner el foco en una racha impresionante y en una campaña que, jornada tras jornada, se vuelve más contundente.

El gol ante Albacete que confirma el gran momento de Lamine Yamal

El tanto frente a Albacete no fue uno más en la temporada. Llegó en un partido de eliminación directa, con la presión propia de un cruce copero y la obligación de responder en el momento justo. Yamal lo hizo una vez más, apareciendo con determinación para marcar diferencias cuando el equipo lo necesitaba.

Ese gol no solo encaminó la clasificación a semifinales, sino que también extendió una racha que explica gran parte de su impacto actual en el Barcelona. Es de los futbolistas más determinantes en la campaña del elenco que dirige Hansi Flick.

Lamine Yamal: 6 partidos seguidos participando en gol con el Barcelona

Uno de los datos más llamativos del momento de Yamal es su racha de seis partidos consecutivos marcando o asistiendo. En ese tramo acumuló 5 goles y 2 asistencias, una producción ofensiva que habla de regularidad y protagonismo sostenido.

No se trata de apariciones aisladas. Arrancó el 15 de enero y se mantiene. Va así: Racing de Santander (gol), Real Sociedad (asistencia), Real Oviedo (gol), FC Copenhague (gol y asistencia), Elche (gol) y Albacete (gol).

Partido tras partido, Yamal está involucrado directamente en el marcador, ya sea finalizando jugadas o habilitando a sus compañeros. Esa continuidad es la que convierte su temporada en algo más que una sucesión de destellos.

Los números de Yamal en la temporada 2025-26

Con su último gol, el extremo alcanzó 14 goles y 12 asistencias en 29 partidos disputados en la presente temporada con el Barcelona. Son 26 participaciones directas en gol, cifras que lo colocan entre los futbolistas más influyentes del plantel.

Para un jugador de 18 años, estos registros no solo impresionan por volumen, sino también por contexto: Yamal asume responsabilidades ofensivas en un equipo de máxima exigencia y responde con números de élite.

Lamine Yamal, cada vez más cerca de su mejor temporada goleadora

A esta altura del curso, Yamal ya empieza a mirar de reojo su propio historial. Hasta ahora, su mejor temporada en goles fue la anterior, cuando alcanzó 18 anotaciones. En la actual, ya suma 14, quedando a apenas cuatro goles de igualar esa marca.

Con varios meses de competencia por delante, el escenario invita a pensar que no solo puede alcanzar ese registro, sino superarlo. La progresión es constante y la frecuencia con la que aparece en el área rival refuerza esa sensación.

Las cifras totales de Yamal con el primer equipo del Barcelona

La temporada actual se suma a un recorrido que ya resulta impactante. Con solo 18 años, Lamine Yamal acumula 135 partidos oficiales con el primer equipo del Barcelona, en los que registra 39 goles y 40 asistencias, además de 5 títulos en su palmarés.

Son cifras que, a esa edad, muy pocos futbolistas pueden exhibir. Experiencia temprana, producción ofensiva y trofeos conquistados forman una combinación que explica por qué su nombre ya está instalado entre los referentes del presente culé.

Una temporada que despierta aplausos en la hinchada culé

Cada nuevo partido refuerza la conexión entre Yamal y la afición. Sus cifras, su personalidad en el campo y su capacidad para aparecer en momentos clave hacen que el reconocimiento sea unánime. No se trata solo de promesa o proyección: es rendimiento real.

A los 18 años, Lamine Yamal vuelve a firmar una temporada de números descomunales. Las cifras ya son de locura, y el curso aún no terminó. Por eso, partido a partido, todo hincha del Barcelona encuentra motivos de sobra para aplaudir a un futbolista que sigue rompiendo cualquier parámetro de edad.