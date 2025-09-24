El fútbol español vivió un momento especial con la tripleta de Julián Álvarez en el triunfo del Atlético de Madrid sobre Rayo Vallecano (3-2) por la Jornada 6 de LaLiga. El delantero argentino marcó los tres tantos de su equipo y no solo se consolidó como figura indiscutible, sino que revivió un registro que no se veía desde la época dorada de Lionel Messi.

Desde febrero de 2020 ningún jugador argentino había conseguido tres o más goles en un mismo partido de LaLiga. Aquella vez fue el propio Messi, con el Barcelona, al anotar cuatro goles en la goleada 5-0 sobre Eibar. Cinco años y medio después, Julián Álvarez se convirtió en el siguiente argentino en emular semejante hazaña.

Los números de Julián Álvarez con Atlético de Madrid

Con este triplete, Julián Álvarez alcanzó 4 goles en 6 partidos de la temporada 2025-26, ratificando su papel decisivo en el arranque liguero del Atlético de Madrid. Desde su llegada al club colchonero, el ex River Plate ha disputado 63 partidos oficiales, con un saldo de 33 goles, lo que lo posiciona como uno de los delanteros más productivos del equipo en los últimos años.

El impacto del atacante no se limita únicamente a las cifras. Su capacidad de aparecer en los momentos importantes, como lo hizo frente al Rayo, refleja la madurez alcanzada en Europa tras su formación en River Plate y su paso por Manchester City.

El último argentino con tripleta en LaLiga antes de Julián Álvarez

El dato que sorprende a los aficionados es que desde Messi en 2020 ningún argentino había firmado tres goles en un solo partido de LaLiga. La ausencia de este tipo de actuaciones durante tanto tiempo resalta aún más el logro de «La Araña», Julián Álvarez.

Messi, con su póker ante Eibar, había sido el último representante de Argentina en dejar huella con una actuación tan dominante en España. Hoy, Álvarez se une a esa selecta lista y demuestra que el legado de los atacantes argentinos sigue vigente en LaLiga.

Todas las veces que Julián Álvarez marcó tres o más goles

El partido ante Rayo Vallecano no fue el primero en el que Julián Álvarez brilló con un triplete o más. A lo largo de su carrera, ha tenido actuaciones memorables:

6 goles a Alianza Lima con River Plate en la Copa Libertadores 2022.

a Alianza Lima con River Plate en la Copa Libertadores 2022. 4 goles a Patronato en la liga argentina 2021.

a Patronato en la liga argentina 2021. 3 goles a Sarmiento, Patronato y San Lorenzo, todos con River Plate, en 2021 y 2022.

a Sarmiento, Patronato y San Lorenzo, todos con River Plate, en 2021 y 2022. 3 goles con Atlético de Madrid al Rayo Vallecano en LaLiga 2025.

Estos registros evidencian que no se trata de un hecho aislado, sino de una constante en la carrera de un delantero con olfato goleador y determinación para brillar en escenarios de alta exigencia.

Julián Álvarez, orgullo argentino en el fútbol europeo

El protagonismo de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid ratifica el presente dorado de los futbolistas argentinos en Europa. Su irrupción en LaLiga con un registro que solo Messi había logrado en los últimos años representa un orgullo para el fútbol de su país y alimenta la expectativa sobre lo que puede seguir alcanzando en su carrera.

A sus 25 años, Álvarez ya suma títulos de Copa Libertadores, Copa del Mundo, Premier League y Champions League, y ahora agrega un nuevo capítulo a su historia personal: ser el argentino que, después de Messi, volvió a dejar su sello en LaLiga con una actuación que quedará grabada en la memoria.