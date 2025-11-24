El FC Barcelona llega al duelo contra Chelsea con una noticia que cambia por completo el escenario ofensivo: la recuperación de varios de sus hombres clave en ataque. El regreso de Raphinha, ausente por casi dos meses debido a problemas musculares, abre un abanico de posibilidades para Hansi Flick, quien deberá decidir cómo encajar a todos sus recursos en un tridente con sobrecupo. El brasileño sumó minutos ante Athletic Club, un rodaje ligero pensando en su deseo de ser determinante en Stamford Bridge, aunque aún no está para ser titular fijo.

Un ataque lleno de opciones para Hansi Flick

La vuelta de Raphinha coincide con el alta competitiva de Marcus Rashford, quien no jugó el fin de semana por un cuadro gripal pero ya se entrenó con normalidad. Con ellos dos disponibles, Flick cuenta ahora con cinco nombres de peso para tres plazas: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferran Torres, más los recuperados Rashford y Raphinha.

Lamine Yamal es fijo, pese a la pubalgia que ha controlado con un plan específico. Lewandowski mantiene su jerarquía, con cinco goles y una asistencia en sus últimos cuatro partidos entre club y selección. Y mientras él responde, Ferran Torres atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera: nueve goles esta temporada y un doblete reciente que lo pone de lleno en la disputa por la titularidad.

Esto deja a Flick ante una decisión inevitable: mantener a Lewandowski como ‘9’ o desplazar a Ferran a la banda, algo que ya ha funcionado. La fórmula final solo la conoce el técnico alemán, pero el rompecabezas ofensivo ya es un tema central dentro del cuerpo técnico.

Chelsea vs Barça: el reencuentro con una historia compartida

El compromiso en Londres tiene además un trasfondo sentimental para buena parte del entorno azulgrana. Deco y Juliano Belletti, hoy figuras clave en la estructura deportiva del club, también vistieron la camiseta del Chelsea en su etapa como futbolistas. Su pasado ‘blue’ conecta dos mundos que este martes se cruzan nuevamente en uno de los partidos más esperados de la Champions League.

Deco, un deseo inglés que tardó en concretarse

El actual director deportivo del Barça llegó al Chelsea en 2008, pero el interés londinense venía desde cuatro años antes, cuando estuvieron cerca de ficharlo por 45 millones de euros. Deco cumplió su palabra con el Barça y primero ganó la Champions con el Porto antes de vestir de blaugrana.

En Barcelona conquistó seis títulos, incluida la Champions de 2006, antes de marcharse a Londres por 10 millones. En el Chelsea jugó 56 partidos, marcó seis goles y levantó cuatro títulos, aunque las lesiones le impidieron tener continuidad.

Belletti, del gol eterno en París al consejo de Ancelotti

Un año antes del fichaje de Deco, el club inglés ya había asegurado a Juliano Belletti, héroe del gol que le dio al Barça la Champions 2006. El lateral brasileño disputó 94 partidos con los londinenses, marcó cinco goles y entregó seis asistencias, repitiendo con el Chelsea la misma cosecha de títulos que su amigo Deco.

Hoy, desde su rol en el Barça Atlètic, trabaja directamente en el puente entre la cantera y el primer equipo, un vínculo que toma relevancia justo en la antesala de un duelo que revive épocas pasadas.