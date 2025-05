LaLiga vuelve a todo su esplendor con una nueva edición del clásico de España. El Estadio Olímpico de Montjuic será el foco de atención para el partido entre FC Barcelona vs Real Madrid este 11 de mayo desde las 16:15 horario peninsular, 10:15 hora ET, por la jornada 35 del torneo local. Para ser parte de la transmisión, podrás disfrutarlo por televisión, cable o streaming online desde Estados Unidos, México, otros países de Centroamérica y todo Sudamérica.

Qué canal TV transmite el clásico Barcelona – Madrid en vivo

El público de Sudamérica podrá ver el clásico Barcelona vs Madrid en vivo por la señal de ESPN y Disney Plus a través de la plataforma online. En España, la cobertura oficial está a cargo de Movistar+ LaLiga (Dial 54), Movistar LaLiga TV Bar y Movistar Plus+.

En Estados Unidos, síguelo por la señal de ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN y ESPN Deportes. Finalmente, desde el país de México y otros países de Centroamérica, podrás ver la cobertura vía SKY Sports, Sky Plus y ViX Plus.

Argentina: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Perú: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

México: SKY Sports, Sky Plus y ViX Plus

El Salvador: SKY Sports, Sky Plus y ViX Plus

Nicaragua: SKY Sports, Sky Plus y ViX Plus

Guatemala:SKY Sports, Sky Plus y ViX Plus

Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN y ESPN Deportes

España: Movistar Plus

Alineaciones posibles del Barcelona – Madrid

Barcelona formaría con Szczesny; Eric García, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine, Olmo, Raphinha; Lewandowski. Por otro lado, Real Madrid apostaría con Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asencio, Fran García; Valverde, Ceballos, Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.