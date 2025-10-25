La Fecha 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 nos ofrece uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Este sábado 25 de octubre, el Valencia CF recibirá al Villarreal CF en el estadio de Mestalla, en una nueva edición del Derbi de la Comunitat Valenciana. El encuentro comenzará a las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia, en un contexto en el que ambos equipos buscan dar un golpe de autoridad en la tabla.

El Valencia, dirigido por Carlos Corberán, quiere reencontrarse con el triunfo en casa tras un inicio irregular marcado por las lesiones. Enfrente estará el Villarreal de Marcelino García Toral, que llega con desgaste físico tras su participación a mitad de semana en la Champions League, pero con la confianza que le da su buen momento en la competición europea.

Dónde ver Valencia vs Villarreal en TV y online

El derbi regional entre Valencia y Villarreal será transmitido en todo el mundo a través de las principales plataformas oficiales de LaLiga. Estas son las opciones según el país:

España: M+ LaLiga (M54-O110), M+ LaLiga HDR (M443-O111), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107) y LaLiga TV Bar , a través de Movistar Plus+.

M+ LaLiga (M54-O110), M+ LaLiga HDR (M443-O111), Movistar Plus+ (M7), y , a través de Colombia y Sudamérica: ESPN 2 (TV) y DISNEY+ PREMIUM (online).

(TV) y (online). México: Sky Sports HD.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo Sports.

El encuentro contará con comentarios en vivo, análisis táctico y toda la cobertura desde Mestalla, uno de los estadios con mayor historia y ambiente del fútbol español.

Dónde se juega: Mestalla, el coliseo valencianista

El escenario del partido será el estadio de Mestalla, con capacidad para 49.000 espectadores. Inaugurado en 1923, es uno de los recintos más emblemáticos del fútbol español y una fortaleza histórica para el Valencia CF.

El conjunto “che” buscará aprovechar la energía de su afición en este clásico regional que siempre despierta rivalidad e intensidad. El Mestalla se vestirá de gala para recibir a un Villarreal que llega con un plantel competitivo, aunque condicionado por el cansancio acumulado de la competencia europea.

Horarios del partido de LaLiga, país por país

El horario vespertino en Europa y de mediodía en Latinoamérica permitirá a los fanáticos seguir en directo este esperado enfrentamiento entre dos de los clubes más representativos de la región valenciana.

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

14:00 Argentina y Chile: 16:00

16:00 México: 13:00

13:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Brasil: 16:00

16:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Francia, Italia y Alemania: 21:00

Probables alineaciones de Valencia y Villarreal

Valencia CF: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete, José Luis Gayà; Pepelu, Javi Guerra, Diego López, Luis Rioja; Arnaut Danjuma y Hugo Duro. DT: Carlos Corberán.

Villarreal CF: Arnau Tenas; Santiago Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marín, Sergi Cardona; Dani Parejo, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan; Ayoze Pérez y Tani Oluwaseyi. DT: Marcelino García Toral.

Ambos entrenadores afrontan el duelo con bajas sensibles, lo que podría condicionar las estrategias. En el caso del Valencia, la defensa dependerá del estado físico de José Copete, quien terminó con molestias ante el Alavés y será duda hasta última hora.

Noticias de los equipos antes del derbi

El Valencia CF llega con una enfermería llena. A las bajas confirmadas de Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani, se suman las casi seguras ausencias de Dimitri Foulquier y Filip Ugrinic, ambos con problemas en la rodilla. El técnico Carlos Corberán ha tenido que reorganizar su defensa, y todo apunta a que César Tárrega y José Copete formarán la dupla central si el sevillano se recupera a tiempo.

En ataque, la esperanza estará puesta en Hugo Duro, máximo goleador del equipo, acompañado por Arnaut Danjuma, quien se reencontrará con su exequipo. El papel de Pepelu y Javi Guerra será clave en la construcción del juego frente a un rival que suele dominar la posesión.

Por su parte, el Villarreal CF llega más descansado que en semanas anteriores, pero con el desgaste de haber jugado el martes por Champions League. Marcelino García Toral podría introducir varias rotaciones para dar aire a piezas clave como Parejo o Ayoze Pérez, mientras busca mantener el equilibrio competitivo.

Las lesiones también han golpeado al “Submarino Amarillo”. Logan Costa, Willy Kambwala y Pau Cabanes son bajas confirmadas por lesiones de ligamento, todas de larga duración. Aun así, Villarreal mantiene una plantilla amplia, con jóvenes como Tani Oluwaseyi y Moleiro ganando protagonismo.

Lo que se juega en Mestalla por la Jornada 10 de LaLiga

El enfrentamiento llega con ambos equipos en mitad de tabla, pero con objetivos distintos: el Valencia necesita sumar para alejarse de la zona baja y mantener estabilidad en el proyecto de Corberán, mientras que el Villarreal busca recortar distancias con los puestos europeos y consolidar su dinámica positiva en la liga.

Históricamente, los duelos entre Valencia y Villarreal han sido muy igualados. En los últimos 10 encuentros oficiales, cada equipo ha ganado cuatro y se registraron dos empates. La intensidad, la rivalidad regional y la calidad de ambos planteles garantizan un partido vibrante en Mestalla, con tres puntos que pueden marcar el rumbo de sus respectivas temporadas.