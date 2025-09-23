La Jornada 6 de LaLiga 2025-26 tendrá un atractivo especial con el enfrentamiento entre Sevilla vs Villarreal, dos equipos con ambiciones de pelear por puestos europeos y con entrenadores que buscan consolidar sus proyectos. El conjunto andaluz, bajo la dirección de Matías Almeyda, intentará aprovechar su localía para sumar puntos importantes, mientras que los de Marcelino García Toral llegan con varias bajas sensibles en su plantilla.

El compromiso está programado para el martes 23 de septiembre, con inicio a las 21:30 en España y 14:30 en Colombia, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con capacidad para más de 43 mil espectadores. Un duelo con historia reciente en LaLiga y que suele ofrecer encuentros intensos y de muchos goles.

Dónde ver Sevilla vs Villarreal por LaLiga en TV y online

El encuentro podrá verse en directo a través de estas plataformas según el país:

España : DAZN LaLiga (55) y LaLiga TV Bar.

: DAZN LaLiga (55) y LaLiga TV Bar. Colombia y resto de Sudamérica : DSPORTS 2 en TV y DGO vía streaming.

: DSPORTS 2 en TV y DGO vía streaming. México y Centroamérica (Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports.

(Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports. Estados Unidos: ESPN Deportes.

Con esta cobertura oficial, los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir en vivo todas las incidencias del choque.

Horarios del partido en distintos países

Además de España y Colombia, el Sevilla vs Villarreal podrá verse en los siguientes horarios internacionales:

Argentina: 16:30 horas

Chile: 15:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos (Este): 15:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:30 horas

Reino Unido: 20:30 horas

Portugal: 20:30 horas

Francia: 21:30 horas

Italia: 21:30 horas

Alemania: 21:30 horas

La amplitud de la franja horaria confirma que este será un partido con gran seguimiento, tanto en Sudamérica como en Europa.

Probables alineaciones de Sevilla y Villarreal

Sevilla FC: Odysseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, Tanguy Nianzou, César Azpilicueta, Kike Salas; Gabriel Suazo, Batista Mendy, Lucien Agoumé, Rubén Vargas; Chidera Ejuke e Isaac Romero. DT: Matías Almeyda.

Villarreal CF: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze y Tani Oluwaseyi. DT: Marcelino García Toral.

Los andaluces presentan un bloque equilibrado con Agoumé y Vargas en la creación, mientras que los amarillos apuestan por la experiencia de Dani Parejo en el mediocampo y el poder ofensivo de Mikautadze.

Noticias previas al Sevilla vs Villarreal

En el Sevilla, el técnico Matías Almeyda podrá contar con casi toda su plantilla, ya que únicamente Jordán continúa lesionado. Esto le permitirá disponer de variantes ofensivas y defensivas para plantear el encuentro ante un rival de peso.

El Villarreal, en cambio, atraviesa un escenario más complicado. Tras la victoria ante Osasuna, Marcelino García Toral confirmó que Juan Foyth, Akhomach y Ayoze Pérez no estarán disponibles para el compromiso en Sevilla. Estas bajas se suman a otras ausencias, por lo que el equipo groguet podría llegar con hasta siete futbolistas lesionados o descartados, limitando las opciones de recambio para el técnico.

Esta diferencia en cuanto a disponibilidad de jugadores marcará el desarrollo del partido: mientras el Sevilla buscará imponer condiciones en casa con una nómina casi completa, Villarreal intentará mantener la solidez pese a sus ausencias, apostando por el orden táctico y la experiencia de su base titular.

El Ramón Sánchez Pizjuán será testigo de un duelo clave en la pelea por puestos europeos, con dos equipos que suelen regalar partidos intensos y que llegan al compromiso con objetivos claros: Sevilla, afianzarse en la parte alta; Villarreal, resistir con las bajas y mantenerse en la lucha de la tabla.