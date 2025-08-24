La Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26 trae consigo un partido especial: Real Madrid vs Real Oviedo, un cruce histórico que regresa al calendario de la máxima categoría del fútbol español. El conjunto blanco, dirigido por Xabi Alonso, busca continuar con paso firme tras su debut en el campeonato, mientras que los asturianos pretenden aprovechar el impulso de jugar en casa para dar la sorpresa.

El encuentro se disputará este domingo 24 de agosto a las 21:30 en España y a las 14:30 en Colombia, en el estadio Carlos Tartiere, que se prepara para recibir a miles de aficionados en lo que promete ser un duelo de emociones intensas.

Dónde ver Oviedo vs Real Madrid en España y Colombia en TV y online

El compromiso entre Real Oviedo y Real Madrid podrá verse en directo a través de múltiples opciones de transmisión en distintos países:

España: DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN LaLiga 2 (M58 O114), además de LaLiga TV Bar en la plataforma Movistar Plus.

DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN LaLiga 2 (M58 O114), además de LaLiga TV Bar en la plataforma Movistar Plus. Colombia y resto de Sudamérica: transmisión por ESPN en TV y Disney Plus online.

transmisión por en TV y online. México y Centroamérica: señal de SKY Sports HD y SKY+ .

señal de . Estados Unidos: estará disponible en ESPN+, fuboTV y ESPN Deportes.

De esta manera, los fanáticos tendrán la posibilidad de seguir en vivo cada detalle del enfrentamiento, ya sea por televisión o en streaming.

Dónde se juega el partido de Real Madrid en Oviedo por LaLiga

El escenario será el estadio Carlos Tartiere, casa del Real Oviedo. Con capacidad para más de 30 mil espectadores, el estadio se vestirá de gala para recibir al actual campeón de Europa y del Mundial de Clubes. El ambiente promete ser inmejorable, con una afición local que espera ver a su equipo competir de tú a tú frente a los gigantes blancos.

A qué hora es el partido de Real Madrid, país por país

El choque entre Oviedo y Real Madrid podrá seguirse en los siguientes horarios:

España: 21:30

21:30 Colombia, Perú y Ecuador: 14:30

14:30 Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 16:30

16:30 Bolivia y Venezuela: 15:30

15:30 México (CDMX): 13:30

13:30 Estados Unidos (EST): 15:30

15:30 Estados Unidos (CST): 14:30

14:30 Estados Unidos (PST): 12:30

12:30 Reino Unido: 20:30

20:30 Alemania, Italia y Francia: 21:30

Probables alineaciones de Real Madrid y Oviedo

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Luka Ilic, Ilyas Chaira; Salomón Rondón. DT: Veljko Paunović.

Noticias de Real Madrid para el partido de LaLiga

El Real Madrid afronta este compromiso con un calendario ajustado, ya que apenas pasaron cuatro días desde su victoria sobre Osasuna. Todo apunta a que Xabi Alonso repetirá el once inicial, con Militao y Huijsen consolidándose en la defensa central.

La principal novedad está en la delantera. Con Mbappé y Vinicius Jr. como titulares indiscutibles, el debate se centra en quién ocupará la banda derecha. Brahim Díaz fue titular en el debut, aunque su rendimiento dejó dudas. En tanto, el joven Franco Mastantuono dejó buenas sensaciones en los minutos que disputó y podría ganar protagonismo. Por su parte, Rodrygo sigue en medio de rumores sobre su futuro, pero no se descarta que Xabi le dé la titularidad como gesto de confianza.

En defensa, Antonio Rüdiger vuelve tras cumplir sanción, aunque probablemente arranque en el banquillo. En el mediocampo, la pareja Valverde-Tchouaméni junto con Arda Güler parece fija, dando equilibrio y creatividad al conjunto blanco.