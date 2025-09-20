La Fecha 5 de LaLiga 2025-26 trae consigo un duelo de tradición: Real Madrid vs Espanyol, un encuentro en el que los dirigidos por Xabi Alonso buscarán mantener su arranque perfecto en la competición. El conjunto blanco llega con paso firme tanto en la liga como en la Champions League y se enfrentará a un Espanyol que necesita sumar para escapar de los puestos bajos de la clasificación.

El partido se disputará el sábado 20 de septiembre, a las 14:15 en España y 09:15 en Colombia, en el estadio Santiago Bernabéu, un escenario remodelado con capacidad para 84 mil espectadores. La afición madridista espera un nuevo triunfo que prolongue el pleno de victorias en el inicio de temporada.

Dónde ver Real Madrid vs Espanyol en TV y online, partido de LaLiga

El compromiso contará con transmisión oficial en distintas plataformas internacionales:

España : M+ LaLiga TV (Movistar Plus+ 54; Orange 110), M+ LaLiga HDR (Movistar Plus+ 443; Orange 111), M+ LaLiga 2 (Movistar Plus+ 57; Orange 112), Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar.

: M+ LaLiga TV (Movistar Plus+ 54; Orange 110), M+ LaLiga HDR (Movistar Plus+ 443; Orange 111), M+ LaLiga 2 (Movistar Plus+ 57; Orange 112), Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar. Colombia : DIRECTV en TV y DGO vía streaming.

: DIRECTV en TV y DGO vía streaming. México : Sky Sports HD, SKY+ e Izzi.

: Sky Sports HD, SKY+ e Izzi. Estados Unidos: ESPN+, fuboTV y ESPN Deportes.

Estas opciones garantizan una cobertura completa para que los aficionados puedan seguir en vivo uno de los partidos más atractivos de la quinta fecha.

Horarios del partido de Real Madrid en distintos países

Además de España y Colombia, el Real Madrid vs Espanyol se podrá ver en estos horarios:

Argentina: 10:15 horas

Chile: 10:15 horas

México: 07:15 horas

Estados Unidos (Este): 09:15 horas

Estados Unidos (Pacífico): 06:15 horas

Reino Unido: 13:15 horas

Portugal: 13:15 horas

Italia: 14:15 horas

Alemania: 14:15 horas

Francia: 14:15 horas

El abanico de horarios refleja la dimensión internacional de este partido, seguido de cerca en Europa y América.

Probables alineaciones de Real Madrid y Espanyol

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Raúl Asencio, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko González, Edu Expósito, Pol Lozano; Tyrhys Dolan, Javi Puado y Roberto Fernández. DT: Manolo González.

El Real Madrid presentará un once con variantes ofensivas lideradas por Mbappé y Vinicius Jr., mientras que el Espanyol apostará por un bloque sólido que le permita resistir la presión merengue.

Noticias del Real Madrid para el partido de LaLiga

El equipo blanco atraviesa un momento brillante. En LaLiga suma un pleno de 12 puntos en cuatro partidos, con victorias en el Bernabéu frente a Osasuna (1-0) y Mallorca (2-1), y fuera de casa ante Real Oviedo (0-3) y Real Sociedad (1-2). Además, viene de lograr su primera victoria en la Champions League, un triunfo exigente frente al Marsella.

Sin embargo, Xabi Alonso deberá afrontar el choque con cuatro bajas en defensa: Trent Alexander-Arnold, Huijsen (sancionado), Rüdiger y Mendy (lesionados). Estas ausencias obligarán al técnico a realizar ajustes en la zaga y podrían provocar rotaciones en el once inicial. Aun así, la fortaleza ofensiva con jugadores como Mbappé, Vinicius y Brahim Díaz mantiene al Madrid como amplio favorito.

El Espanyol, por su parte, llega al Bernabéu con la obligación de sumar para no comprometer su situación en la tabla, aunque consciente del gran reto que supone enfrentar al Real Madrid en su estadio.