La Jornada 24 de LaLiga trae un enfrentamiento de alto nivel en el Estadio Bernabéu. Real Madrid recibe a la Real Sociedad en un partido determinante tanto en la pelea por el liderato como en la lucha por puestos europeos.

El encuentro se jugará el sábado 14 de febrero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, con transmisión oficial en diferentes países. El escenario será el Bernabéu, con capacidad para 84.000 espectadores, en una noche que promete intensidad y fútbol de alto nivel.

Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en televisión y plataformas digitales según la región.

España

MOVISTAR+ LALIGA (M54 y Orange 110)

M+ LALIGA HDR (M440 y Orange 111)

Movistar Plus+ (M7)

MOVISTAR+ Vamos 2 (51)

M+ LALIGA 2 (M57 y Orange 112)

LaLiga TV Bar

(Todos a través de la plataforma Movistar Plus+)

Colombia y el resto de Sudamérica

ESPN en TV

en TV Disney+ Premium online

México

SKY SPORTS en TV

en TV IZZI GO online

Estados Unidos

ESPN Deportes

fuboTV

ESPN App.

Horarios del partido de Real Madrid, país por país

El Real Madrid vs Real Sociedad se disputará en los siguientes horarios destacados:

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Chile, Argentina, Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT.

Probables alineaciones del partido en el Bernabéu entre Real Madrid y Real Sociedad

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. DT. Álvaro Arbeloa.

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Ígor Zubeldía, Sergio Gómez; Beñat Turrientes, Yangel Herrera, Pablo Marín, Carlos Soler, Gonçalo Guedes; Mikel Oyarzábal. DT: Pellegrino Matarazzo

Cómo llegan Real Madrid y Real Sociedad a la Jornada 24 de LaLiga

Real Madrid ocupa la segunda posición de LaLiga con 57 puntos en 23 partidos, apenas uno menos que el Barcelona. La lucha por el liderato está al rojo vivo, por lo que cada jornada es determinante en la carrera por el título.

Real Sociedad, por su parte, se ubica en la séptima casilla con 31 unidades, en plena disputa por puestos europeos. Un resultado positivo en el Bernabéu reforzaría sus aspiraciones en la parte alta de la tabla.

Ficha del partido entre Real Madrid y Real Sociedad