La Fecha 4 de LaLiga 2025-26 trae uno de los partidos más atractivos del fin de semana: Real Sociedad vs Real Madrid. El compromiso se disputará este sábado 13 de septiembre de 2025 en el Reale Arena de San Sebastián. El duelo comenzará a las 14:15 en España y las 09:15 en Colombia, con la expectativa de ver a un Real Madrid que llega con puntaje perfecto y una Real Sociedad que busca reaccionar tras un inicio complicado.

El encuentro será un examen importante para el proyecto de Xabi Alonso en el banquillo blanco, que hasta ahora marcha con paso firme. Del otro lado estará el conjunto donostiarra de Sergio Francisco, que necesita sumar para no seguir en la parte baja de la tabla.

Horario del partido Real Sociedad vs Real Madrid de LaLiga

El choque correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports se jugará en el Reale Arena de San Sebastián.

España: 14:15 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 09:15 horas

Argentina, Chile y Uruguay: 11:15 horas

México (CDMX): 08:15 horas

Estados Unidos (EST): 10:15 horas

Estados Unidos (PST): 07:15 horas

Francia, Alemania e Italia: 14:15 horas

Dónde ver Real Sociedad vs Real Madrid en TV y online

El partido contará con amplia cobertura televisiva y en plataformas de streaming:

España : canales M+ LaLiga (M54-O110), M+ LaLiga HDR (M443 O111), M+ LaLiga 2 (M57 O112), M+ LaLiga 3 (M167 O270) y LaLiga TV Bar, todos de la plataforma Movistar Plus.

: canales M+ LaLiga (M54-O110), M+ LaLiga HDR (M443 O111), M+ LaLiga 2 (M57 O112), M+ LaLiga 3 (M167 O270) y LaLiga TV Bar, todos de la plataforma Movistar Plus. Colombia y Sudamérica : transmisión de ESPN en TV y Disney Plus en streaming.

: transmisión de y en streaming. México : SKY Sports HD y SKY+.

: SKY Sports HD y SKY+. Estados Unidos: ESPN+, fuboTV y ESPN Deportes.

De esta manera, los aficionados podrán seguir en directo a figuras como Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Arda Güler y Take Kubo, protagonistas esperados del partido.

Probables alineaciones del Real Madrid y Real Sociedad

El Real Madrid llega con una plantilla reforzada y la posibilidad de seguir consolidando su estilo bajo Xabi Alonso:

Real Madrid : Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Xabi Alonso. Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Muñoz; Take Kubo, Pablo Marín, Jon Gorrotxategi, Ander Barrenetxea; Orri Óskarsson y Mikel Oyarzabal. DT: Sergio Francisco.

Noticias de Real Madrid para el partido de LaLiga

El Real Madrid llega con un arranque perfecto en la temporada: tres victorias en tres partidos, con 6 goles a favor y apenas 1 en contra. Los triunfos ante Osasuna (1-0) y Mallorca (2-1) en el Santiago Bernabéu, sumados a la goleada 0-3 frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, reflejan la eficacia del sistema de Xabi Alonso.

El equipo ha mostrado un fútbol basado en la posesión y la presión tras pérdida, lo que le ha permitido dominar a sus rivales y conceder pocas oportunidades en defensa. La incorporación de Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono ha añadido variantes ofensivas y equilibrio en la plantilla.

Cómo llega la Real Sociedad a la Jornada 4

El equipo donostiarra no ha tenido el inicio esperado. En tres jornadas, apenas suma 2 puntos de 9 posibles, ubicándose en la posición 16 de LaLiga. Las igualdades ante rivales directos y la reciente derrota han generado dudas sobre su capacidad competitiva en este arranque de curso.

Aun así, la Real Sociedad confía en su fortaleza en casa y en el liderazgo de jugadores como Mikel Oyarzabal y Take Kubo, quienes pueden desequilibrar en ataque. El reto será contener el poderío ofensivo del Real Madrid y aprovechar las oportunidades a la contra.