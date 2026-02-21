La Jornada 25 de LaLiga presenta un duelo atractivo en Pamplona. El Osasuna recibe a Real Madrid, actual líder del campeonato, en un partido que puede marcar el rumbo de la competencia en la recta media del torneo.

El encuentro se disputará el sábado 21 de febrero, desde las 18:30 en España y las 12:30 en Colombia, en el estadio Estadio El Sadar con capacidad para más de 23.000 espectadores. Un escenario históricamente complejo para los visitantes y que suele generar un ambiente intenso.

Dónde ver Osasuna vs Real Madrid en TV y online

El partido contará con transmisión oficial en televisión y plataformas digitales en distintos países.

España

DAZN España

DAZN LaLiga (55)

Orange (113)

App de DAZN

LaLiga TV Bar

Colombia y el resto de Sudamérica

DIRECTV (610 y 1610) en TV

(610 y 1610) en TV D SPORTS online

México

SKY SPORTS en TV

en TV IZZI GO online

Estados Unidos

ESPN Deportes

fuboTV

ESPN App.

Horarios del partido de Real Madrid este sábado, país por país

El Osasuna vs Real Madrid se jugará en los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 18:30

18:30 Colombia, Perú, Ecuador: 12:30

12:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Venezuela, Bolivia: 13:30

13:30 Chile, Argentina, Uruguay: 14:30

14:30 Estados Unidos: 12:30 ET / 09:30 PT.

Probables alineaciones del partido entre Osasuna y Real Madrid

Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz; Rubén García, Ante Budimir y Víctor Muñoz. DT: Alessio Lisci.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Arda Güler, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

Cómo llegan Real Madrid y Osasuna a la Jornada 25 de LaLiga

Real Madrid recuperó el liderato en la jornada anterior y ahora suma 60 puntos, dos más que el Barcelona. El equipo blanco atraviesa un momento sobresaliente: ocho victorias consecutivas en LaLiga. Desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, el conjunto madridista solo ha conocido el triunfo, consolidando una racha que lo impulsa en la pelea por el título.

Osasuna, por su parte, ocupa la décima posición con 30 puntos en 24 jornadas. Llega en buena dinámica: no ha perdido en sus últimos cinco partidos y consiguió tres victorias en ese lapso, lo que le permite mantenerse en zona tranquila de la clasificación y soñar con escalar posiciones.

Ficha del partido Osasuna vs Real Madrid