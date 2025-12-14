La Jornada 16 de LaLiga 2025-26 presenta un duelo con necesidades distintas pero tensión compartida. El Real Madrid visita al Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza, en un partido programado para el domingo 14 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. Será un compromiso determinante para los blancos, que atraviesan un momento complejo, y una oportunidad para el conjunto vitoriano de seguir sumando ante su gente.

El equipo de Xabi Alonso llega golpeado tras una nueva derrota en la Champions League y con una racha irregular en el torneo local, mientras que el Alavés, con una campaña más estable, intentará aprovechar las numerosas bajas de su rival para hacerse fuerte en casa. El contexto convierte este encuentro en uno de los más atractivos de la jornada dominical.

LaLiga EA Sports: Dónde ver Alavés vs Real Madrid en TV y online

Estas son las opciones confirmadas para seguir el partido en directo:

España: DAZN, DAZN LaLiga (Movistar Plus+ 55; Orange 113) y DAZN LaLiga 2 (Movistar Plus+ 58; Orange 114)

DAZN, DAZN LaLiga (Movistar Plus+ 55; Orange 113) y DAZN LaLiga 2 (Movistar Plus+ 58; Orange 114) Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium de manera online

ESPN en TV y de manera online México: Sky Sports en TV y Izzi Go en streaming

Sky Sports en TV y en streaming Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports

Detalles del partido: Alavés vs Real Madrid

Competencia: LaLiga 2025-26 – Fecha 16

LaLiga 2025-26 – Fecha 16 Estadio: Mendizorroza, Vitoria

Mendizorroza, Vitoria Capacidad: Más de 19.000 espectadores

Más de 19.000 espectadores Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Domingo 14 de diciembre de 2025 Hora: 21:00 (España) | 15:00 (Colombia)

Horario del partido de Real Madrid en Mendizorroza, país por país

Además de España y Colombia, estos son otros horarios destacados:

Argentina: 17:00

17:00 Chile: 17:00

17:00 Perú: 15:00

15:00 Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Estados Unidos (PT): 12:00

12:00 Brasil: 17:00

17:00 Francia: 21:00

21:00 Italia: 21:00

21:00 Alemania: 21:00

Cómo llegan Alavés y Real Madrid al partido

El Real Madrid ocupa actualmente la segunda casilla de LaLiga con 36 puntos en 16 jornadas, pero su momento deportivo genera preocupación. El conjunto blanco solo ha conseguido dos victorias en los últimos ocho partidos oficiales, una racha negativa que se agravó con la reciente caída en casa ante el Manchester City por la Champions League.

El Alavés, por su parte, marcha en la posición 11 con 18 puntos en 15 partidos, lejos de la zona de descenso y con la tranquilidad de haber construido una campaña competitiva. En Mendizorroza, el equipo de Eduardo Coudet suele elevar su rendimiento y ve en este duelo una ocasión ideal para medir su crecimiento ante uno de los grandes del campeonato.

Probables alineaciones del partido

Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Víctor Parada, Jon Pacheco, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Abde Rebbach, Lucas Boyé y Calebe Goncalves. DT: Eduardo Coudet.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Víctor Valdepeñas; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Vinícius Jr., Gonzalo García y Rodrygo. DT: Xabi Alonso.

Noticias de Real Madrid y Alavés para el partido de LaLiga

El Real Madrid afronta este compromiso con una lista de bajas muy extensa, especialmente en defensa. No estarán disponibles por lesión Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, David Alaba y Éder Militão, lo que obliga a Xabi Alonso a improvisar nuevamente en la última línea.

A estas ausencias se suman las sanciones de Álvaro Carreras, Fran García y Endrick, expulsados en la jornada anterior frente al Celta. Además, Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga son seria duda, ya que arrastran molestias físicas y no han entrenado con normalidad durante la semana. La situación se complica aún más con Antonio Rüdiger, cuya presencia en el once inicial parece altamente improbable.

En el Alavés, el panorama es mucho más estable. Eduardo Coudet cuenta con la base habitual de su equipo y confía en el equilibrio del mediocampo y la movilidad ofensiva para competir ante un rival que llega condicionado. Mendizorroza se prepara para una noche exigente, con un Real Madrid necesitado y un Alavés decidido a aprovechar el contexto.