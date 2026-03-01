La Jornada 26 de LaLiga presenta uno de los partidos más esperados del calendario: el derbi entre Real Betis y Sevilla FC. Un enfrentamiento cargado de historia, rivalidad y puntos determinantes en la clasificación.

El encuentro se disputará el domingo 1 de marzo, desde las 18:30 en España y las 12:30 en Colombia, en el Estadio La Cartuja, recinto con capacidad para 70.000 espectadores. Un escenario de gran magnitud para un clásico que paraliza la ciudad.

Dónde ver Real Betis vs Sevilla en TV y online

El partido contará con transmisión oficial en televisión y plataformas digitales en varias regiones.

España

DAZN

Disponible para suscriptores de Orange (canal 113) y Movistar (canal 55)

Colombia y el resto de Sudamérica

ESPN 2 en TV

en TV Disney+ Premium online

México

SKY SPORTS en TV

en TV IZZI GO online

Estados Unidos

ESPN Deportes

fuboTV

ESPN App.

Horarios del derbi sevillano, país por país

El Real Betis vs Sevilla tendrá los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 18:30

18:30 Colombia, Perú, Ecuador: 12:30

12:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Venezuela, Bolivia: 13:30

13:30 Chile, Argentina, Uruguay: 14:30

14:30 Estados Unidos: 12:30 ET / 09:30 PT.

Probables alineaciones del partido entre Betis y Sevilla

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Natan de Souza, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo; Antony, Abde Ezzalzouli y Cédric Bakambu. DT: Manuel Pellegrini.

Sevilla FC: Odysseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Gabriel Suazo; Batista Mendy, Lucien Agoumé, Djibril Sow; Isaac Romero y Akor Adams. DT: Matías Almeyda.

Cómo llegan Betis y Sevilla a la Jornada 26 de LaLiga

Real Betis ocupa la quinta posición con 42 puntos. Llega en buena dinámica, con cuatro jornadas sin derrotas y tres victorias en ese lapso. En su partido más reciente empató 1-1 como local ante Rayo Vallecano, manteniéndose en zona europea.

El Sevilla se ubica en el puesto 12 con 29 unidades. Viene de ganar 0-1 en su visita a Getafe, aunque ese triunfo es el único que ha conseguido en las últimas cuatro jornadas. Necesita regularidad para escalar posiciones.

Historial del clásico entre Real Betis y Sevilla

El derbi sevillano suma 201 enfrentamientos oficiales en todas las competiciones. El balance histórico registra 60 victorias del Betis, 94 del Sevilla y 47 empates, reflejando la intensidad y la tradición de esta rivalidad.

El más reciente clásico se disputó en la temporada en curso y terminó con triunfo del Betis por 0-2 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con goles de Pablo Fornals y Altamira.

Ficha del partido Real Betis vs Sevilla FC