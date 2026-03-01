La Jornada 26 de LaLiga presenta uno de los partidos más esperados del calendario: el derbi entre Real Betis y Sevilla FC. Un enfrentamiento cargado de historia, rivalidad y puntos determinantes en la clasificación.
El encuentro se disputará el domingo 1 de marzo, desde las 18:30 en España y las 12:30 en Colombia, en el Estadio La Cartuja, recinto con capacidad para 70.000 espectadores. Un escenario de gran magnitud para un clásico que paraliza la ciudad.
Dónde ver Real Betis vs Sevilla en TV y online
El partido contará con transmisión oficial en televisión y plataformas digitales en varias regiones.
España
- DAZN
- Disponible para suscriptores de Orange (canal 113) y Movistar (canal 55)
Colombia y el resto de Sudamérica
- ESPN 2 en TV
- Disney+ Premium online
México
- SKY SPORTS en TV
- IZZI GO online
Estados Unidos
- ESPN Deportes
- fuboTV
- ESPN App.
Horarios del derbi sevillano, país por país
El Real Betis vs Sevilla tendrá los siguientes horarios internacionales destacados:
- España: 18:30
- Colombia, Perú, Ecuador: 12:30
- México (CDMX): 11:30
- Venezuela, Bolivia: 13:30
- Chile, Argentina, Uruguay: 14:30
- Estados Unidos: 12:30 ET / 09:30 PT.
Probables alineaciones del partido entre Betis y Sevilla
Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Natan de Souza, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo; Antony, Abde Ezzalzouli y Cédric Bakambu. DT: Manuel Pellegrini.
Sevilla FC: Odysseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Gabriel Suazo; Batista Mendy, Lucien Agoumé, Djibril Sow; Isaac Romero y Akor Adams. DT: Matías Almeyda.
Cómo llegan Betis y Sevilla a la Jornada 26 de LaLiga
Real Betis ocupa la quinta posición con 42 puntos. Llega en buena dinámica, con cuatro jornadas sin derrotas y tres victorias en ese lapso. En su partido más reciente empató 1-1 como local ante Rayo Vallecano, manteniéndose en zona europea.
El Sevilla se ubica en el puesto 12 con 29 unidades. Viene de ganar 0-1 en su visita a Getafe, aunque ese triunfo es el único que ha conseguido en las últimas cuatro jornadas. Necesita regularidad para escalar posiciones.
Historial del clásico entre Real Betis y Sevilla
El derbi sevillano suma 201 enfrentamientos oficiales en todas las competiciones. El balance histórico registra 60 victorias del Betis, 94 del Sevilla y 47 empates, reflejando la intensidad y la tradición de esta rivalidad.
El más reciente clásico se disputó en la temporada en curso y terminó con triunfo del Betis por 0-2 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con goles de Pablo Fornals y Altamira.
Ficha del partido Real Betis vs Sevilla FC
- Competencia: LaLiga 2025/26 – Jornada 26
- Fecha: Domingo 1 de marzo
- Hora: 18:30 (España) | 12:30 (Colombia)
- Estadio: La Cartuja, Sevilla
- Capacidad: 70.000 espectadores.