La Fecha 14 de LaLiga 2025-26 cierra con un partido decisivo en Vallecas entre Rayo Vallecano y Valencia, dos equipos que buscan alejarse de la parte baja de la tabla y recuperar terreno en la competición. El encuentro se disputará este lunes 1 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un momento clave para ambos clubes.

El Rayo Vallecano, dirigido por Íñigo Pérez, llega con varias bajas sensibles que obligan a plantear variantes. El Valencia, por su parte, intenta reencontrarse con los resultados positivos bajo la conducción de Carlos Corberán. Con dos necesidades diferentes pero urgentes, el duelo promete intensidad y una tensión acorde a la importancia de los tres puntos.

Dónde ver Rayo Vallecano vs Valencia: TV y streaming

El partido contará con diferentes opciones de transmisión según la región:

España: MOVISTAR+ LaLiga (M54 y ORANGE 110), MOVISTAR+ LaLiga HDR (M440 y ORANGE 111) y LaLiga TV Bar

Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en televisión y DISNEY+ online.

en televisión y online. México: SKY Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports

Estas plataformas permiten seguir el partido tanto en emisión tradicional como en streaming, dependiendo de la disponibilidad en cada país.

Detalles del partido: Rayo Vallecano vs Valencia

Competencia: LaLiga 2025-26 – Fecha 14

Estadio: Estadio de Vallecas (Madrid, España)

Fecha: Lunes 1 de diciembre de 2025

Hora: 15:00 en Colombia | 21:00 en España

Transmisión TV: Movistar+ LaLiga (España); ESPN (Sudamérica); Sky Sports (México)

Transmisión online: Disney+ (Sudamérica), ESPN App y Fubo Sports (Estados Unidos).

Estadio de Vallecas: un escenario siempre vibrante

El partido se disputará en el histórico Estadio de Vallecas, ubicado en Madrid y con capacidad para 14.700 espectadores. Se trata de uno de los escenarios más particulares y con mayor identidad del fútbol español, donde el público ejerce una presión constante sobre los rivales y un apoyo incondicional para su equipo. Este ambiente suele ser clave en partidos parejos como el que se avecina.

Horario de Rayo Vallecano vs Valencia en otros países

Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 17:00

17:00 México: 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT | 14:00 CT

15:00 ET | 12:00 PT | 14:00 CT España: 21:00

21:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Francia, Italia, Alemania: 21:00

Probables alineaciones del partido de la Jornada 14 en LaLiga EA Sports

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Unai López, Álvaro García, Sergio Camello; Jorge de Frutos y Alemao. DT: Íñigo Pérez.

Valencia: Julen Agirrezabala; José Luis Gayà, José Copete, César Tárrega, Dimitri Foulquier; Pepelu, Javi Guerra, André Almeida, Arnaut Danjuma, Diego López y Lucas Beltrán. DT: Carlos Corberán.

Así llegan Rayo Vallecano y Valencia al duelo de LaLiga

El Rayo Vallecano afronta este compromiso ubicado en la casilla 11 con 16 puntos, pero con un contexto lleno de ausencias importantes. Íñigo Pérez no contará con Isi Palazón ni Pathé Ciss por sanción, además de las lesiones de Pedro Díaz y Mumin, quienes siguen en recuperación. A última hora también se confirmó la baja de Ivan Balliu, tras una dura caída en el entrenamiento previo al encuentro.

A pesar de las dificultades, el Rayo ha mostrado una propuesta valiente, especialmente en casa, donde suele competir de igual a igual contra cualquier rival.

Del lado visitante, el Valencia llega en el puesto 16 con 13 puntos, intentando evitar caer en posiciones comprometidas. Carlos Corberán tendrá un plantel casi completo, con la excepción de Mouctar Diakhaby, quien sigue de baja. Además, existe la duda sobre Largie Ramazani, que volvió a los entrenamientos esta semana pero no tiene asegurada su presencia, tras más de un mes fuera de las canchas.

Para el Valencia, sumar en Vallecas es clave para cortar una racha irregular y recuperar confianza en un tramo exigente del calendario.