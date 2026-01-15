La Copa del Rey propone uno de los cruces más atractivos de la ronda: Racing de Santander vs Barcelona, un duelo entre líderes que mide al puntero de LaLiga Hypermotion frente al puntero de LaLiga EA Sports. El choque se disputará el jueves 15 de enero, con inicio a las 21:00 en España y 15:00 en Colombia, en un escenario histórico como El Sardinero, donde el ambiente promete ser protagonista.

Más allá del morbo competitivo, el partido reúne estilos y realidades distintas. El Racing llega con impulso y convicción, apoyado por su gente; el Barcelona, con la jerarquía y la obligación de confirmar su favoritismo en un torneo que no perdona distracciones. En este contexto, saber dónde ver el partido, los horarios por país y los detalles clave resulta esencial para no perderse un cruce que promete intensidad desde el primer minuto.

Dónde ver Racing de Santander vs Barcelona en TV y online

La transmisión del encuentro estará disponible en varias regiones con opciones tanto en televisión como en plataformas digitales:

España: Movistar Plus+ (M7), M+ LaLiga (M54 / Orange 110) y LaLiga TV Bar .

Movistar Plus+ (M7), (M54 / Orange 110) y . Colombia y resto de Sudamérica: WIN SPORTS , WIN PLAY y CANAL RCN APP .

, y . México: SKY SPORTS en TV e Izzi Go en streaming.

en TV e en streaming. Estados Unidos: ESPN+.

Estadio y sede del partido del Barcelona en la Copa del Rey

El compromiso se jugará en los Campos de Sport de El Sardinero, casa del Racing de Santander, con capacidad para 22.000 espectadores. El recinto cántabro suele elevar el rendimiento del local y ofrecer un marco exigente para los visitantes, un factor a considerar ante un Barcelona que deberá gestionar tiempos y emociones.

Horario de Racing de Santander vs Barcelona por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Ecuador, Perú: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina, Uruguay, Chile: 17:00

17:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT).

Probables alineaciones de Racing de Santander y Barcelona

Racing de Santander: Jokin Ezkieta; Mario García, Manu Hernando, Javi Castro, Álvaro Mantilla; Íñigo Sainz-Maza, Gustavo Puerta, Aritz Aldasoro; Suleiman Camara, Manex Lozano y Giorgi Guliashvili. DT: José Alberto López.

Barcelona: Joan García; Marc Casadó, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Pedri, Marc Bernal; Roony Bardghji, Dani Olmo, Marcus Rashford; Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Contexto del partido: cruce de líderes, ahora por un cupo en la Copa del Rey

El choque enfrenta al líder de LaLiga Hypermotion con el líder de LaLiga EA Sports, una rareza que eleva la expectativa. Para el Racing, la Copa es una oportunidad de confirmar su momento y medir fuerzas ante un gigante; para el Barcelona, una prueba de madurez competitiva en un torneo históricamente traicionero.

El equipo azulgrana llega con la presión lógica del favoritismo y la necesidad de rotar sin perder solidez. El conjunto cántabro, en cambio, apela a la intensidad, el orden y el empuje de El Sardinero para incomodar y buscar el golpe. Con estos ingredientes, el Racing de Santander vs Barcelona promete ritmo, tensión y momentos de alto nivel, en un escenario que suele dejar huella en la Copa del Rey.