La Jornada 17 de LaLiga 2025-26 presenta un enfrentamiento con necesidades opuestas cuando Girona FC reciba al Atlético de Madrid en el estadio Municipal de Montilivi. El partido se disputará el domingo 21 de diciembre, desde las 14:00 en España y las 8:00 a.m. en Colombia, en un momento clave del calendario previo al cierre del año.

Mientras el Atlético busca consolidarse en la parte alta de la tabla y no perder contacto con los líderes, Girona afronta el compromiso con urgencia total, instalado en zona de descenso y con la necesidad imperiosa de sumar ante su gente. El contexto convierte este cruce en uno de los más atractivos del fin de semana en el fútbol español.

Detalles del partido Girona vs Atlético de Madrid

Competencia: LaLiga EA Sports 2025-26 – Fecha 17

LaLiga EA Sports 2025-26 – Fecha 17 Estadio: Municipal de Montilivi

Municipal de Montilivi Ciudad: Girona

Girona Capacidad: Más de 14.000 espectadores

Más de 14.000 espectadores Fecha: Domingo 21 de diciembre de 2025

Domingo 21 de diciembre de 2025 Hora: 14:00 España | 8:00 a.m. Colombia

Dónde ver Girona vs Atlético de Madrid en TV y online

El partido contará con transmisión oficial en distintos territorios:

España: Movistar LaLiga (dial 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar

(dial 54 en Movistar y 110 en Orange) y Colombia y resto de Sudamérica: ESPN , en televisión; y Disney+ Premium , vía streaming

, en televisión; y , vía streaming México: Sky Sports , en TV; Izzi Go , en streaming

, en TV; , en streaming Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

A qué hora es el partido de Atlético de Madrid, país por país

Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 a. m.

8:00 a. m. México (CDMX): 7:00 a. m.

7:00 a. m. Venezuela, Bolivia: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 10:00 a. m.

10:00 a. m. España, Francia, Italia, Alemania: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Reino Unido: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Estados Unidos: Costa Este: 8:00 a. m. Centro: 7:00 a. m. Pacífico: 5:00 a. m.



Cómo llegan Girona y Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid llega a esta jornada ubicado en la cuarta posición de la tabla, con 34 puntos en 17 partidos. El equipo dirigido por Diego Simeone mantiene una campaña sólida, con aspiraciones claras de pelear por los puestos de Champions League y sin resignarse a perder terreno frente a los líderes del campeonato. Cada punto es vital para sostenerse en la zona alta.

Del otro lado, Girona FC atraviesa una situación compleja. El conjunto catalán ocupa la casilla 18, en puestos de descenso, con 15 unidades. La irregularidad en resultados ha puesto al equipo de Míchel Sánchez bajo presión, y partidos como este, en casa, se convierten en auténticas finales para evitar que la distancia con la zona de salvación se amplíe.

Probables alineaciones del partido de LaLiga

Girona FC: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Álex Moreno; Thomas Lemar, Axel Witsel, Iván Martín; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Joel Roca. DT: Míchel Sánchez.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Julián Álvarez y Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

Claves del partido en Montilivi

Para Girona, el reto será sostener el orden defensivo y aprovechar la velocidad de sus hombres de ataque, especialmente en las transiciones. La presencia de jugadores experimentados como Daley Blind y Axel Witsel busca darle equilibrio a un equipo que ha sufrido en varios tramos del campeonato.

En el Atlético, el foco estará puesto en su fortaleza colectiva y en la dupla ofensiva conformada por Julián Álvarez y Alexander Sorloth, dos futbolistas que le han dado gol y presencia en el área al conjunto rojiblanco. La gestión del ritmo del partido será clave para un equipo acostumbrado a competir bajo presión.

Un duelo decisivo antes del cierre de año

Girona vs Atlético de Madrid promete ser un partido cargado de tensión y necesidad. Para unos, significa la posibilidad de salir del descenso; para otros, la obligación de seguir firmes en la pelea por los primeros lugares. El domingo 21 de diciembre, Montilivi será escenario de un choque que puede marcar el rumbo de ambos equipos en LaLiga 2025-26.