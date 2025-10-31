La Jornada 11 de LaLiga 2025-26 arranca con un duelo entre equipos con realidades distintas, pero con la necesidad compartida de sumar. Este viernes 31 de octubre, Getafe CF recibe a Girona en el Coliseum Alfonso Pérez de Madrid. El partido comenzará a las 21:00 (hora de España) y a las 15:00 (hora de Colombia), abriendo la fecha del campeonato español con un enfrentamiento que promete intensidad y exigencia táctica.

El conjunto azulón, dirigido por José Bordalás, busca mantener su solidez en casa para afianzarse en la zona media de la tabla. En cambio, el equipo de Míchel Sánchez llega urgido de puntos tras un inicio de temporada irregular. La presencia de los colombianos Jhon Solís y Yáser Asprilla añade atractivo al duelo, que se podrá seguir en múltiples plataformas a nivel internacional.

Dónde ver Getafe vs Girona en TV y online

El compromiso entre Getafe y Girona contará con una cobertura televisiva completa en España y América Latina. Estas son las opciones confirmadas:

España: M+ LaLiga (dial 54 de Movistar Plus+ o 110 de Orange TV) y LaLiga TV Bar. También podrá verse por DAZN y DAZN App .

M+ LaLiga (dial 54 de Movistar Plus+ o 110 de Orange TV) y LaLiga TV Bar. También podrá verse por y . Colombia: ESPN 4 (TV) y Disney+ Premium (online).

(TV) y (online). México: Sky Sports HD .

. Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Sling TV y Fubo Sports.

En plataformas online como Disney+ o DAZN, el partido estará disponible en simultáneo para dispositivos móviles y televisores inteligentes.

Dónde se juega el partido de LaLiga: el Coliseum Alfonso Pérez

El escenario del partido será el Coliseum Alfonso Pérez, casa del Getafe CF, con capacidad para 16.500 espectadores. Este recinto ha sido históricamente un bastión difícil para los visitantes y mantiene una de las asistencias más fieles entre los clubes de mitad de tabla en España.

El césped en perfectas condiciones y la cercanía de las gradas prometen un ambiente intenso para el equipo de Bordalás, que buscará aprovechar la localía ante un Girona que llega con presión.

A qué hora se juega el partido país por país

El horario permite que el encuentro sea visto en directo en varios continentes, ideal para los seguidores de LaLiga y los aficionados colombianos que siguen a sus compatriotas en el fútbol español.

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Argentina y Chile: 17:00

17:00 México: 14:00

14:00 Estados Unidos (ET): 16:00

16:00 Brasil: 16:00

16:00 Francia, Alemania e Italia: 21:00

21:00 Reino Unido y Portugal: 20:00

Probables alineaciones de Getafe y Girona

Getafe CF: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené Dakonam, Diego Rico; Kiko Femenía, Adrián Liso, Luis Milla, Mauro Arambarri, Coba da Costa; Borja Mayoral. DT: José Bordalás.

Girona FC: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind; Arnau Martínez, Axel Witsel, Iván Martín, Alberto Moreno; Thomas Lemar, Vladyslav Vanat y Bryan Gil. DT: Míchel Sánchez.

El equipo local apostará por su característico bloque compacto, con Borja Mayoral como principal referencia ofensiva. En tanto, Girona podría volver a su esquema con tres defensores centrales, confiando en el talento de Thomas Lemar y la velocidad de Bryan Gil por las bandas.

Noticias de los equipos para la Jornada 11 de LaLiga

El Getafe CF llega al encuentro ocupando la décima posición de LaLiga, con 14 puntos en diez fechas. Su rendimiento ha sido consistente en casa, donde suma tres victorias y un empate en cinco presentaciones. Bordalás ha logrado construir un equipo competitivo basado en la intensidad y el orden defensivo, respaldado por la seguridad de David Soria y el liderazgo de Djené.

Por el lado del Girona FC, la situación es más delicada. El conjunto catalán ocupa el último lugar de la tabla con solo 7 puntos y una única victoria en diez jornadas. La falta de contundencia en ataque y los errores en defensa han sido determinantes en su caída al fondo. Aun así, el regreso de los colombianos Jhon Solís y Yáser Asprilla, ambos convocados para este compromiso, brinda nuevas alternativas a Míchel Sánchez, que busca una reacción inmediata.

Con realidades opuestas, pero con la urgencia de sumar, Getafe y Girona abrirán la Jornada 11 de LaLiga 2025-26 con un partido donde cada detalle puede marcar la diferencia. En el Coliseum Alfonso Pérez, el equipo que logre imponer su estilo dará un paso importante hacia sus respectivos objetivos.