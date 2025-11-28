La Fecha 14 de LaLiga 2025-26 abre con un partido muy atractivo entre dos clubes que han demostrado orden, intensidad y capacidad competitiva: Getafe vs Elche. El conjunto azulón busca reencontrarse con la victoria en casa tras una caída ajustada, mientras que el equipo ilicitano continúa consolidándose como una de las sorpresas del campeonato, compitiendo de tú a tú con clubes de mayor presupuesto.

El duelo se disputará el viernes 28 de noviembre de 2025, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el estadio Coliseum, conocido por su ambiente intenso y su capacidad para 16.500 espectadores, donde el Getafe suele hacerse fuerte gracias a la presión de su afición.

Dónde ver Getafe vs Elche en España, Colombia y México: TV y plataformas online

España: La transmisión del partido estará disponible en DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN App. Ambas opciones forman parte de la oferta de la plataforma DAZN, que posee los derechos de gran parte de LaLiga en España.

La transmisión del partido estará disponible en Ambas opciones forman parte de la oferta de la plataforma DAZN, que posee los derechos de gran parte de LaLiga en España. Colombia y resto de Sudamérica: Los aficionados podrán ver el encuentro a través de DIRECTV (televisión) y DGO (servicio online).

Los aficionados podrán ver el encuentro a través de (televisión) y (servicio online). México: El encuentro será transmitido por SKY SPORTS.

Detalles del partido: Getafe vs Elche

Competencia: LaLiga 2025-26 – Fecha 14

Estadio: Coliseum (Getafe, España)

Fecha: Viernes 28 de noviembre de 2025

Hora: 15:00 en Colombia | 21:00 en España

Transmisión TV: DAZN LaLiga (España); DIRECTV (Sudamérica); SKY Sports (México)

Transmisión online: DAZN App (España); DGO (Sudamérica).

Dónde se juega el partido: Coliseum, territorio azulón

El escenario del encuentro será el Coliseum, en Getafe. Pese a ser uno de los estadios con menor capacidad en la Primera División, su ambiente suele ser intenso y el equipo dirigido por José Bordalás aprovecha esa energía para plantear partidos físicos, tácticos y generalmente cerrados.

A qué hora se juega Getafe vs Elche país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

17:00 México (centro): 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT

15:00 ET | 12:00 PT Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania, Italia y Francia: 21:00

21:00 Portugal: 20:00

Probables alineaciones de Getafe y Elche HOY

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené Dakonam, Domingos Duarte, Diego Rico; Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrián Liso; Borja Mayoral y Álex Sancris. DT: José Bordalás.

Elche: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, David Affengruber, Pedro Bigas, Adriá Pedrosa; Grady Diangana, Marc Aguado, Germán Valera; Aleix Febas, André Silva y Rafa Mir. DT: Éder Sarabia.

Noticias y contexto de los equipos en LaLiga: así van Getafe y Elche

Getafe llega tras caer en su último partido ante el Atlético de Madrid en el mismo Coliseum (0-1), un partido que se definió por un autogol de Domingos Duarte. A pesar de esa derrota, Getafe suma 17 puntos y ocupa la séptima posición, con un buen balance de 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Bajo la dirección de José Bordalás, el Getafe mantiene su característica intensidad, presión y solidez defensiva, aunque le sigue costando generar con claridad en ataque.

Entretanto Elche, dirigido por Éder Sarabia vive un presente ilusionante. Tras ascender esta misma temporada, el equipo ha mostrado personalidad, solidez y capacidad para competir contra cualquier rival. El empate ante el Real Madrid (2-2) en la jornada pasada es una prueba del nivel que han exhibido. Ocupa la décima posición, suma 16 puntos y presenta un registro equilibrado con 3 victorias, 7 empates y solo 3 derrotas. Su orden táctico y su capacidad para cerrar espacios lo convierten en un rival incómodo para cualquiera.