La Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 tendrá como plato fuerte el choque entre Barcelona y Real Sociedad, dos equipos con realidades muy distintas en este inicio de temporada. El partido se jugará el domingo 28 de septiembre, desde las 18:30 en España y las 11:30 en Colombia, en el estadio Olímpic Lluís Companys, sede provisional del club blaugrana mientras se terminan las obras en el Camp Nou.

El Barça llega a este compromiso con la posibilidad de quedarse con el liderato de la clasificación, tras haber sumado 16 puntos de 18 posibles en las primeras seis jornadas. La Real Sociedad, por su parte, atraviesa un inicio complicado, en la parte baja de la tabla, pero llega con el impulso de haber ganado en la última fecha.

Dónde ver Barcelona vs Real Sociedad en TV y online

El encuentro podrá seguirse en vivo en distintos países a través de las siguientes señales:

España : Movistar+ LaLiga (M54 O110) de Movistar Plus.

: Movistar+ LaLiga (M54 O110) de Movistar Plus. Colombia y resto de Sudamérica : ESPN en TV y Disney Plus de manera online.

: ESPN en TV y Disney Plus de manera online. México y Centroamérica (Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports.

(Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports. Estados Unidos: ESPN Deportes.

De esta forma, los aficionados tendrán varias opciones para no perderse uno de los grandes partidos de la jornada en LaLiga.

Horarios del partido Barcelona vs Real Sociedad en distintos países

Además de España y Colombia, el choque podrá disfrutarse en los siguientes horarios:

Argentina: 13:30 horas

Chile: 13:30 horas

Perú: 11:30 horas

México: 10:30 horas

Estados Unidos (Este): 12:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 09:30 horas

Reino Unido: 17:30 horas

Portugal: 17:30 horas

Francia: 18:30 horas

Italia: 18:30 horas

Alemania: 18:30 horas

Probables alineaciones de Barcelona y Real Sociedad

Los técnicos Hansi Flick y Sergio Francisco preparan sus equipos con los siguientes onces probables:

Barcelona : Joan García; Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo; Marcus Rashford, Ferrán Torres y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo; Marcus Rashford, Ferrán Torres y Robert Lewandowski. Hansi Flick. Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car, Aihen Muñoz; Jon Gorrotxategi, Brais Méndez, Pablo Marín; Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea. DT: Sergio Francisco.

Noticias del Barcelona para el partido de LaLiga

El Barcelona afronta este compromiso como segundo clasificado en la tabla, con 16 puntos de 18 posibles, gracias a cinco victorias y un empate. Una victoria frente a la Real Sociedad le permitiría tomar provisionalmente el liderato del campeonato. El técnico Hansi Flick recupera a Lamine Yamal, una de las grandes novedades en la lista, mientras que el joven portero Kochen llega a tiempo para ocupar un lugar en el banquillo. En cambio, Balde aún no está disponible tras su proceso de recuperación.

Por su parte, la Real Sociedad no ha tenido un arranque positivo en la temporada, acumulando solo 5 puntos en seis jornadas. Sin embargo, el triunfo reciente frente al Mallorca (1-0), con gol de Mikel Oyarzabal, ha devuelto algo de confianza al conjunto txuri-urdin, que intentará dar la sorpresa en el Olímpic Lluís Companys.

Barcelona vs Real Sociedad: un partido con realidades opuestas en LaLiga

Mientras el Barça busca confirmar su candidatura al título y continuar con su gran arranque de campaña, la Real Sociedad llega con la necesidad de escalar posiciones y alejarse de los puestos de peligro. Con figuras como Lewandowski, Rashford y Pedri en los culés, frente al liderazgo de Oyarzabal y Brais Méndez en los visitantes, el encuentro promete intensidad y emociones en una nueva fecha de LaLiga.