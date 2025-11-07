La LaLiga 2025-26 abre su Jornada 12 este viernes 7 de noviembre con un duelo entre dos equipos que viven realidades distintas pero con el mismo objetivo: sumar para acercarse a la zona alta de la tabla. El Elche CF recibirá a la Real Sociedad en el Estadio Manuel Martínez Valero desde las 21:00 (hora de España) y las 15:00 (hora de Colombia).

El conjunto ilicitano busca reencontrarse con el triunfo tras una racha negativa de cuatro jornadas sin ganar, mientras que el cuadro vasco llega con confianza tras vencer en el clásico ante Athletic Club. Los de Sergio Francisco intentarán continuar su levantada frente a un rival que suele hacerse fuerte en casa.

Dónde ver Elche vs Real Sociedad en TV y online

El encuentro podrá verse en directo a través de distintas plataformas según el país:

España: transmisión por DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN App Gratis . También estará disponible en el canal LaLiga TV Bar , de la plataforma Movistar Plus+ .

transmisión por y . También estará disponible en el canal , de la plataforma . Colombia y el resto de Sudamérica: el partido se verá en ESPN 2 por televisión y DISNEY+ PREMIUM en su versión online.

el partido se verá en por televisión y en su versión online. México: transmisión en SKY Sports HD .

transmisión en . Estados Unidos: se podrá seguir en ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Sling TV y Fubo Sports.

El encuentro promete emociones, especialmente por el contraste entre los momentos de ambos equipos. Mientras Elche intenta frenar su caída, la Real Sociedad llega impulsada por una buena racha de resultados y la vuelta de varias piezas clave.

Dónde se juega el partido entre Elche y Real Sociedad

El escenario será el Estadio Manuel Martínez Valero, casa del Elche CF, con una capacidad aproximada de 33.000 espectadores. Inaugurado en 1976, el estadio es uno de los más emblemáticos del fútbol español y ha albergado tanto partidos de LaLiga como compromisos de la selección nacional. La afición ilicitana será un factor clave en busca de una victoria que le permita al equipo recuperar confianza antes del parón internacional.

A qué hora es el partido de LaLiga entre Elche y Real Sociedad, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 México: 14:00

14:00 Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (Este): 16:00

16:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania, Francia e Italia: 21:00

Así llegan Elche y Real Sociedad en la clasificación de LaLiga

El Elche CF ocupa actualmente la novena posición en la tabla con 14 puntos tras 11 jornadas disputadas. Sin embargo, atraviesa un momento complicado: lleva cuatro fechas sin ganar, con tres derrotas y un empate. Su último triunfo fue a finales de septiembre frente al Celta de Vigo (2-0). En la jornada anterior cayó ante el Barcelona (3-1), dejando buenas sensaciones en ataque, pero evidenciando fragilidad defensiva.

Por su parte, la Real Sociedad llega en una dinámica completamente distinta. El equipo dirigido por Sergio Francisco ocupa la casilla 14, con 12 puntos, pero ha logrado escalar posiciones gracias a tres victorias en las últimas cuatro jornadas. La más reciente fue en el clásico ante el Athletic Club, triunfo que revitalizó el ánimo del plantel.

Posibles alineaciones del partido

Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, David Affengruber, Adrià Pedrosa; Álvaro Núñez, Aleix Febas, Germán Valera; Marc Aguado, Rodrigo Mendoza; André Silva y Rafa Mir. DT: Éder Sarabia.

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Brais Méndez, Carlos Soler; Take Kubo, Goncalo Guedes y Mikel Oyarzabal. DT: Sergio Francisco.

Un partido para cambiar las tendencias en LaLiga

El duelo entre Elche y Real Sociedad enfrenta a dos equipos que viven momentos opuestos. Los locales necesitan ganar para no alejarse de los puestos de clasificación a competiciones europeas, mientras que los visitantes buscan continuar su recuperación y escalar hacia la mitad alta de la tabla.

Será un choque de estilos: el orden táctico y las transiciones rápidas del Elche frente al juego asociativo y la presión alta de la Real Sociedad. La clave estará en el control del mediocampo, donde se medirán la experiencia de Soler y Brais Méndez frente a la juventud y energía de Aguado y Mendoza. La cita en el Martínez Valero promete intensidad y una nueva oportunidad para ambos de reafirmar su lugar en una temporada de LaLiga que sigue abierta y muy competitiva.