La Jornada 13 de LaLiga 2025-26 trae un duelo crucial para la parte alta del campeonato: Elche vs Real Madrid, un partido que llega en un momento clave para los dirigidos por Xabi Alonso, quienes buscan defender el liderato ante un rival que ha mostrado crecimiento y competitividad. El equipo ilicitano, sólido en casa, quiere dar la sorpresa frente al máximo candidato al título.

El encuentro se disputará el domingo 23 de noviembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el estadio Manuel Martínez Valero, un escenario con capacidad para más de 33 mil espectadores, donde se espera un ambiente vibrante para recibir al conjunto blanco.

Dónde ver Elche vs Real Madrid: TV y plataformas online

El partido contará con una amplia oferta de transmisión dependiendo del país:

Detalles del partido: Elche vs Real Madrid

15:00 en Colombia | 21:00 en España Transmisión TV: M+ LaLiga, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, M+ Vamos 2, LaLiga TV Bar (España); DIRECTV Sports (Sudamérica); SKY Sports HD (México); ESPN Deportes (EE. UU.)

M+ LaLiga, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, M+ Vamos 2, LaLiga TV Bar (España); DIRECTV Sports (Sudamérica); SKY Sports HD (México); ESPN Deportes (EE. UU.) Transmisión online: DGO (Sudamérica), Izzi Go (México), ESPN+ / Sling TV / Fubo Sports (EE. UU.).

A qué hora se juega Elche vs Real Madrid país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

17:00 México (centro): 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT

15:00 ET | 12:00 PT Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania, Francia e Italia: 21:00

21:00 Portugal: 20:00

Probables alineaciones para Elche vs Real Madrid

Elche: Matías Dituro; Álvaro Núñez, David Affengruber, Pedro Bigas, Adriá Pedrosa; Germán Valera, Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza; Rafa Mir y André Silva. DT: Eder Sarabia.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham; Arda Güler, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Cómo llegan Real Madrid y Elche a la Jornada 13

El Real Madrid llega como líder de LaLiga, con 31 puntos en 12 jornadas. El equipo de Xabi Alonso acumula 10 victorias, un empate y una derrota, y comparte la cima con el Barcelona, aunque los azulgranas tienen un partido más. La presión es alta para el club blanco, que necesita seguir sumando para mantener su ventaja.

El Elche, por su parte, se ubica en la casilla 12, con 15 puntos y una campaña estable que le permite mirar con optimismo su permanencia. Los ilicitanos han encontrado equilibrio en varios de sus últimos encuentros y esperan aprovechar su fortaleza como locales para complicar al líder del torneo.

El duelo presenta contrastes: el poder ofensivo de Mbappé, Vinicius y Bellingham frente al orden defensivo y la intensidad del Elche. La exigencia será máxima.