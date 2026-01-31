LaLiga entra en una etapa clave de la temporada y la Jornada 22 presenta un duelo con intereses bien definidos. Elche recibe al Barcelona, actual líder del campeonato, en un partido que puede tener impacto directo en la parte alta de la tabla.

El compromiso se jugará el sábado 31 de enero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un estadio tradicional del fútbol español. Compartimos todos los detalles para ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el escenario, las probables alineaciones y el momento de ambos equipos en LaLiga.

Horario de Elche vs Barcelona, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Dónde ver Elche vs Barcelona en TV y online, partido de LaLiga

España: M+ LALIGA (Movistar 54 / Orange 110), M+ LALIGA HDR (Movistar 440 / Orange 111), M+ LALIGA 2 (Movistar 57 / Orange 112) y LaLiga TV Bar.

Colombia y el resto de Sudamérica: DIRECTV (canal 610) en TV y DGO de manera online

México: SKY Sports en TV e Izzi Go vía streaming

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited y Fubo Sports.

Dónde se juega el partido del Barcelona hoy

El encuentro se disputará en el Estadio Manuel Martinez Valero, un recinto con capacidad para más de 31.000 espectadores. El estadio ilicitano suele ofrecer un ambiente exigente para los equipos visitantes, especialmente en partidos nocturnos.

Cómo llegan Barcelona y Elche a la Jornada 22 de LaLiga

El Barcelona afronta este partido como líder del campeonato, con 52 puntos en 21 jornadas. El equipo dirigido por Hansi Flick ha logrado consolidar una campaña regular, con un rendimiento sostenido que le permite defender la cima de la tabla. Cada jornada es clave para mantener la ventaja sobre sus perseguidores directos.

Elche, por su parte, se ubica en la posición 12 con 24 puntos. El conjunto ilicitano ha encontrado estabilidad en la mitad de la tabla y encara este compromiso como una oportunidad para medirse ante el líder, buscando sumar en casa y seguir alejándose de cualquier zona de riesgo.

Probables alineaciones del partido entre Elche y Barcelona

Elche: Iñaki Peña; Germán Valera, Pedro Bigas, David Affengruber, Víctor Chust, Adrià Pedrosa; Marc Aguado, Martim Neto, Rodrigo Mendoza; Grady Diangana y Álvaro Rodríguez. DT: Eder Sarabia.

FC Barcelona: Joan García; João Cancelo, Eric García, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Fermín López; Raphinha, Ferrán Torres y Lamine Yamal. DT: Hansi Flick.

Un nuevo desafío para el líder de LaLiga, que visita Elche con la obligación de sostener su posición privilegiada y seguir marcando el ritmo del campeonato.