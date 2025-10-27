La Jornada 10 de LaLiga 2025-26 se cerrará este lunes 27 de octubre con un partidazo entre el Real Betis y el Atlético de Madrid, dos equipos que llegan igualados en puntos y con la obligación de ganar para no perderle pisada al líder. El encuentro se jugará en el estadio de La Cartuja a las 21:00 horas en España y las 15:00 en Colombia, con más de 70 mil aficionados listos para presenciar uno de los duelos más atractivos del campeonato.

Ambos clubes suman 16 puntos en la tabla de posiciones, a 11 unidades del Real Madrid (líder) Por eso el compromiso tiene un valor especial: el que gane se mantendrá en la lucha por los puestos europeos y tomará un impulso vital antes de la próxima jornada. Betis llega con la intención de hacerse fuerte como local, mientras que el equipo de Diego Simeone quiere reaccionar tras la dura derrota sufrida ante el Arsenal en Champions League.

Dónde ver Betis vs Atlético de Madrid en TV y online

El encuentro entre el Real Betis y el Atlético de Madrid contará con transmisión oficial tanto en España como en varios países de América.

España: M+ LaLiga TV (Movistar Plus+ 54 / Orange 110) y M+ LaLiga HDR (Movistar Plus+ 443 / Orange 111).

M+ LaLiga TV (Movistar Plus+ 54 / Orange 110) y M+ LaLiga HDR (Movistar Plus+ 443 / Orange 111). Colombia y Sudamérica: DIRECTV Sports (TV) y DGO (online).

(TV) y (online). México: SKY Sports HD.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Sling TV y Fubo Sports.

La cobertura incluirá previa con análisis táctico, entrevistas exclusivas y comentarios en vivo desde La Cartuja. En streaming, las plataformas oficiales ofrecen opciones en alta definición y repeticiones completas del encuentro.

Dónde se juega: el estadio de La Cartuja

El estadio de La Cartuja, en Sevilla, será el escenario del partido entre Betis y Atlético de Madrid. Este recinto, con capacidad para 70.000 espectadores, ha sido sede de finales de Copa del Rey, partidos internacionales y encuentros de alto nivel en los últimos años.

El Real Betis ejerce como local en este recinto para el clásico andaluz, y el ambiente se prevé espectacular, con las gradas colmadas de verdiblancos apoyando al equipo de Manuel Pellegrini. La afición espera que el equipo recupere la solidez que mostró en el inicio del campeonato y logre imponerse a un rival siempre difícil como el Atlético.

A qué hora es el partido país por país

El horario vespertino en Europa y el de la tarde en América Latina permitirá a los aficionados seguir el cierre de la jornada con total comodidad, siendo este el único encuentro programado para el lunes.

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Argentina y Chile: 17:00

17:00 México: 14:00

14:00 Brasil: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 16:00

16:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Francia, Italia y Alemania: 21:00

Probables alineaciones del partido de la Jornada 10 de LaLiga

Real Betis: Pau López; Héctor Bellerín, Natan de Souza, Valentín Gómez, Junior Firpo; Sofyan Amrabat, Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Ez Abde y Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Josema Giménez, Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez. DT: Diego Pablo Simeone.

Ambos equipos cuentan con planteles completos y pocas bajas, lo que garantiza un duelo de alto nivel. Pellegrini apostará por un esquema ofensivo con extremos veloces como Antony y Ez Abde, acompañados por Cucho Hernández en la punta. Simeone, en cambio, mantendrá su clásico 4-4-1-1, con Álex Baena como enlace y Julián Álvarez en la referencia ofensiva.

Noticias y contexto de los equipos

El Real Betis llega en un buen momento de forma, con tres partidos sin derrotas en LaLiga. Pellegrini prepara algunos cambios importantes: Pau López volverá al arco en lugar de Álvaro Valles, mientras que Héctor Bellerín retomará su puesto en el lateral derecho. En defensa, Natan de Souza acompañará a Valentín Gómez, y Junior Firpo sería titular por la banda izquierda.

En la mitad del campo, la dupla Sofyan Amrabat – Marc Roca ofrece equilibrio, y el técnico chileno podría optar por Pablo Fornals en la mediapunta, aunque Giovani Lo Celso también es alternativa para jugar como ‘10’. En ataque, Cucho Hernández liderará la ofensiva, buscando aprovechar su movilidad y olfato de gol.

El Atlético de Madrid, por su parte, afronta el partido tras una semana complicada. La goleada 4-0 sufrida ante el Arsenal en Londres en la Champions League generó dudas, pero el equipo mantiene su solidez en el torneo local. Diego Simeone confía en la recuperación de sus jugadores y en la capacidad de respuesta que ha caracterizado históricamente a sus dirigidos.

Según los reportes desde el Cerro del Espino, el único cambio respecto al partido anterior sería la inclusión de Álex Baena en lugar de Alexander Sorloth. El argentino Julián Álvarez se mantendrá como referente en el ataque, respaldado por un mediocampo en el que Koke, Pablo Barrios y Nico González buscan imponer ritmo y control.

Defensivamente, el Atlético repetirá su línea habitual con Oblak bajo los palos, Llorente y Hancko como laterales, y la pareja central formada por Le Normand y Giménez.

Un duelo directo por los puestos europeos en la clasificación de LaLiga

El enfrentamiento entre Betis y Atlético es mucho más que un partido de cierre de jornada. Ambos conjuntos comparten puntaje y necesitan sumar para mantenerse cerca de los primeros lugares. Una victoria verdiblanca significaría consolidar su candidatura a las plazas europeas, mientras que un triunfo rojiblanco devolvería la calma a un equipo que busca reencontrarse con su mejor versión.

El historial reciente favorece al Atlético, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos. Sin embargo, el Real Betis ha mostrado fortaleza jugando en casa y promete dar batalla ante un rival que, pese a las dudas, sigue siendo uno de los más competitivos de España.

Con La Cartuja como escenario, figuras de talla internacional en ambos bandos y dos entrenadores experimentados, el Betis vs Atlético de Madrid promete cerrar la jornada 10 de LaLiga 2025-26 con un espectáculo digno de las grandes noches del fútbol español.