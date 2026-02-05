La Copa del Rey entra en su tramo decisivo y uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final enfrenta a Real Betis y Atlético de Madrid. El cruce se disputará a partido único, con alta expectativa por el presente de ambos equipos y por lo que representa avanzar a semifinales del certamen.

El encuentro se jugará el jueves 5 de febrero, con sede neutral en Estadio La Cartuja, escenario con capacidad para cerca de 70.000 espectadores. El horario principal será 21:00 en España y 15:00 en Colombia, una franja ideal para seguirlo en directo desde distintos países.

Dónde ver Real Betis vs Atlético de Madrid en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en varias regiones, tanto por televisión como en plataformas digitales, con señales oficiales que garantizan la cobertura completa del cruce de cuartos de final.

España: M+ LALIGA (M54 O110), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107) y LaLiga TV Bar.

M+ LALIGA (M54 O110), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107) y LaLiga TV Bar. Colombia y el resto de Sudamérica: WIN+ FÚTBOL en televisión y WIN PLAY en modalidad online.

en televisión y en modalidad online. México: SKY SPORTS

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Unlimited, ESPN Deportes y Fubo Sports.

Horarios del partido de la Copa del Rey, país por país

Además de España y Colombia, el duelo tendrá los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Chile, Argentina, Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT.

Probables alineaciones del partido entre Betis y Atlético de Madrid:

Real Betis: Adrián San Miguel; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan de Souza, Valentín Gómez; Marc Roca, Nelson Deossa, Antony, Pablo Fornals, Ez Abde; Chimy Ávila. DT: Manuel Pellegrini

Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, Josema Giménez, Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena; Ademola Lookman; Julián Álvarez. DT: Diego Simeone

Árbitros designados para el encuentro

La Real Federación Española de Fútbol confirmó el equipo arbitral para este compromiso. El juez central será Soto Grado, del colegio riojano, mientras que en el VAR estará el grancanario Pulido Santana. Una designación de perfil alto para un cruce decisivo de Copa.

Cómo llegaron Betis y Atlético a los cuartos de final de la Copa del Rey

Real Betis ha mostrado solidez ofensiva a lo largo del torneo. En su camino eliminó a Atlético Palma del Río (1-7), Torrenr CF (1-4), Real Murcia (0-2) y Elche CF (2-1), combinando contundencia y buen manejo de los tiempos en cada fase.

Atlético de Madrid, por su parte, avanzó con triunfos ajustados pero efectivos. Dejó en el camino a Atlético Baleares (2-3) y a Deportivo La Coruña (0-1), demostrando su capacidad para competir en escenarios exigentes y resolver partidos cerrados, una de sus principales fortalezas históricas.

Ficha del partido entre Real Betis y Atlético de Madrid