La Jornada 5 de LaLiga 2025-26 presenta un partido atractivo: Barcelona vs Getafe, un encuentro que enfrenta a dos equipos con objetivos muy diferentes en la temporada. Los azulgranas, dirigidos por Hansi Flick, quieren seguir cerca de los primeros lugares de la clasificación, mientras que el conjunto madrileño de José Bordalás busca sumar puntos que lo mantengan alejado de la zona de descenso.

El choque se disputará el domingo 21 de septiembre a las 21:00 en España y 14:00 en Colombia, en el estadio Johan Cruyff, un recinto con capacidad para seis mil espectadores. Aunque no se jugará en el tradicional Camp Nou, el ambiente promete ser intenso y con la presión habitual sobre el Barcelona, que afronta bajas sensibles en su plantilla.

Dónde ver Barcelona vs Getafe en TV y online

El partido tendrá transmisión oficial en varias plataformas, según el país:

España : DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN LaLiga 2 (M58 O114) y LaLiga TV Bar.

: DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN LaLiga 2 (M58 O114) y LaLiga TV Bar. Colombia y resto de Sudamérica : ESPN en TV y Disney Plus en streaming.

: ESPN en TV y Disney Plus en streaming. México y Centroamérica (Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports.

(Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports. Estados Unidos: ESPN Deportes.

De esta manera, los aficionados podrán seguir en directo todas las emociones de este duelo, tanto por televisión como en plataformas digitales.

Horarios del partido del Barcelona en LaLiga en distintos países

Además de España y Colombia, el partido Barcelona vs Getafe podrá verse en los siguientes horarios internacionales:

Argentina: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos (Este): 15:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

Portugal: 20:00 horas

Francia: 21:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

El encuentro será seguido a nivel global, reflejando la dimensión internacional que siempre despierta un partido del Barcelona.

Probables alineaciones de Barcelona y Getafe

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín; Marc Casadó, Marcus Rashford, Pedri; Raphinha, Dani Olmo y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Getafe CF: David Soria; Djené Dakonam, Abdel Abqar, Domingos Duarte; Kiko Femenia, Mario Martín, Luis Milla, Mauro Arambarri, Diego Rico; Borja Mayoral y Adrián Liso. DT: José Bordalás.

El Barcelona confía en la creatividad de Pedri y Dani Olmo, además del desequilibrio de Raphinha y Rashford, mientras que el Getafe apostará por la solidez defensiva y la capacidad goleadora de Borja Mayoral.

Noticias del Barcelona para el partido de LaLiga

El conjunto de Hansi Flick sigue afrontando una complicada situación con las lesiones. No estarán disponibles Lamine Yamal, Gavi, Alejandro Balde ni Marc-André Ter Stegen, piezas fundamentales del plantel. A ello se suma la duda de Pau Cubarsí, quien no se ejercitó el sábado debido a molestias en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

Además, el defensor Ronald Araújo acabó el compromiso frente al Newcastle en Champions League con calambres en los gemelos, lo que podría llevar al cuerpo técnico a darle descanso o reservarlo. Estas bajas condicionan el once inicial y obligan a Flick a realizar ajustes para mantener el nivel competitivo del equipo.

Por su parte, el Getafe llega con la intención de sacar provecho de las ausencias del Barcelona y sorprender en el Johan Cruyff, apoyándose en la disciplina táctica característica de los equipos de Bordalás.

El partido se perfila como un reto exigente para los azulgranas, que necesitan los tres puntos para seguir en la pelea por el liderato de LaLiga.