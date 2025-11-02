La Jornada 11 de LaLiga 2025-26 continúa este domingo 2 de noviembre con un encuentro clave para las aspiraciones del FC Barcelona, que recibirá al Elche CF en el Estadio Olímpico de Montjuic desde las 18:30 (hora de España) y las 12:30 (hora de Colombia). El equipo dirigido por Hansi Flick buscará reencontrarse con la victoria tras la caída en el clásico, mientras que el cuadro visitante intentará prolongar su buen momento y mantenerse dentro de la zona media alta de la tabla.

Barcelona llega golpeado luego de perder ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, con la vuelta de figuras importantes como Robert Lewandowski y Dani Olmo, y la posible presencia de Lamine Yamal, los azulgranas confían en reencontrarse con su mejor versión. Por su parte, Elche, bajo la conducción de Éder Sarabia, ha mostrado orden defensivo y eficacia en ataque, elementos que le permiten soñar con dar el golpe en Montjuic.

Partido de LaLiga: dónde ver Barcelona vs Elche en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas y canales según el país:

España: DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN LaLiga 2 (M58 O114), ambas de la plataforma DAZN . También podrá verse por LaLiga TV Bar , a través de Movistar Plus .

DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN LaLiga 2 (M58 O114), ambas de la plataforma . También podrá verse por , a través de . Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium de manera online.

en TV y de manera online. México: SKY Sports HD .

. Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Sling TV y Fubo Sports.

Dónde se juega el partido del Barcelona en la Jornada 11 de LaLiga

El compromiso se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Montjuic (Barcelona), un escenario con capacidad para 55.000 espectadores. Allí, el equipo azulgrana continúa afrontando sus partidos como local mientras se completan las remodelaciones del Camp Nou.

Montjuic ha sido testigo de partidos vibrantes durante esta temporada, y el choque ante Elche promete una atmósfera especial. Barcelona necesita ganar para seguir de cerca al Real Madrid, líder del torneo, mientras que los visitantes intentarán sorprender en un estadio donde pocos han logrado sumar.

A qué hora se juega Barcelona vs Elche

El horario permite que el partido tenga gran alcance internacional, especialmente por el interés que siempre genera ver al conjunto culé y su proceso bajo Hansi Flick.

España: 18:30

18:30 Colombia, Perú y Ecuador: 12:30

12:30 México: 11:30

11:30 Argentina y Chile: 14:30

14:30 Estados Unidos (ET): 13:30

13:30 Brasil: 13:30

13:30 Reino Unido y Portugal: 17:30

Probables alineaciones de Barcelona y Elche

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Fermín López; Roony Bardghji, Marcus Rashford y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Álvaro Núñez, Aleix Febas, Germán Valera; Marc Aguado, Rodrigo Mendoza; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir. DT: Éder Sarabia.

Así llegan Barcelona y Elche en la clasificación

El FC Barcelona ocupa la tercera posición en la tabla con 22 puntos, ocho menos que el líder, Real Madrid (30). Tras perder el duelo directo ante el cuadro madridista, el equipo catalán busca un triunfo que le permita recuperar confianza y mantenerse en la pelea por el título.

El Elche CF, en cambio, vive un momento positivo. Con 14 unidades, se ubica en la octava casilla, producto de un arranque sólido en el que ha combinado equilibrio defensivo y efectividad ofensiva. Bajo la conducción de Éder Sarabia, el conjunto franjiverde ha mostrado identidad y carácter, y ahora pretende dar el golpe en uno de los escenarios más exigentes de LaLiga.

Bajas y novedades para el partido en Montjuic

En el Barcelona, las ausencias más sensibles son las de Pedri, quien sufrió una rotura en el bíceps femoral que lo mantendrá fuera cerca de dos meses, y las de Raphinha, Gavi, Ter Stegen y Joan García, aún en proceso de recuperación. Sin embargo, Flick recupera a Robert Lewandowski y Dani Olmo, piezas clave para reforzar el ataque, y mantiene en convocatoria a Lamine Yamal, aunque su participación dependerá de su evolución física.

En el Elche, el panorama es mucho más alentador: Sarabia cuenta con toda la plantilla disponible tras las recuperaciones de Grady Diangana y Bambo Diaby, quienes podrían tener minutos desde el banquillo. Con ambos equipos necesitados de puntos por distintas razones, el duelo entre Barcelona y Elche promete ser uno de los más atractivos de la Jornada 11 de LaLiga 2025-26.