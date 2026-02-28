La Jornada 26 de LaLiga trae uno de los partidos más atractivos del calendario: FC Barcelona recibe a Villarreal CF en un enfrentamiento clave en la lucha por los primeros puestos. Ambos equipos llegan en posiciones privilegiadas y con aspiraciones claras en el tramo decisivo del campeonato.

El encuentro se disputará el sábado 28 de febrero, desde las 16:15 en España y las 10:15 en Colombia, en el Spotify Camp Nou, estadio con capacidad para más de 99.000 espectadores. Un escenario que puede marcar diferencias en un cruce de alto nivel competitivo.

Dónde ver Barcelona vs Villarreal en TV y online

La transmisión oficial del partido estará disponible en televisión y plataformas digitales según la región.

España

Movistar Plus+ LaLiga en Movistar (54) y Orange (110)

Movistar LaLiga HDR en Movistar (440) y Orange (111)

LaLiga TV Bar

Colombia y el resto de Sudamérica

DIRECTV (610 y 1610) en TV

(610 y 1610) en TV DGO online

México

SKY SPORTS en TV

en TV IZZI GO online

Estados Unidos

ESPN Deportes

fuboTV

ESPN App.

Horarios del partido del Barcelona este sábado, país por país

El Barcelona vs Villarreal se jugará en los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 16:15

16:15 Colombia, Perú, Ecuador: 10:15

10:15 México (CDMX): 09:15

09:15 Venezuela, Bolivia: 11:15

11:15 Chile, Argentina, Uruguay: 12:15

12:15 Estados Unidos: 10:15 ET / 07:15 PT.

Probables alineaciones del partido entre Barcelona y Villarreal

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Villarreal CF: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze y Ayoze Pérez. DT: Marcelino García Toral.

Cómo llegan Barcelona y Villarreal a la Jornada 26 de LaLiga

El Barcelona recuperó el liderato tras su victoria sobre el Levante en la jornada anterior. Inicia esta fecha como líder de LaLiga, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, en una pelea cerrada por el título que promete mantenerse hasta el final del campeonato.

Villarreal, por su parte, ocupa la tercera posición con 51 puntos en 25 jornadas, consolidado como uno de los equipos más regulares del torneo. Un triunfo en el Camp Nou lo acercaría aún más a la disputa directa por el liderato.

Ficha del partido FC Barcelona vs Villarreal CF