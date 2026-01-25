La LaLiga entra en una jornada determinante y el Barcelona afronta un partido clave en casa frente al Real Oviedo. El cruce corresponde a la Jornada 21 y aparece marcado por la necesidad del conjunto azulgrana de recuperar el liderato tras la victoria del Real Madrid en la fecha.

El encuentro se jugará el domingo 25 de enero, desde las 16:15 en España y las 10:15 en Colombia, en un escenario histórico del fútbol mundial. Acá todos los detalles para ver el partido en vivo, los canales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y el momento que viven ambos equipos en la tabla.

Horario de Barcelona vs Real Oviedo, país por país

España: 16:15

16:15 Colombia: 10:15

10:15 México (CDMX): 09:15

09:15 Argentina / Chile / Uruguay: 12:15

12:15 Estados Unidos (ET): 10:15

Dónde ver Barcelona vs Real Oviedo en TV y online

España: DAZN LaLiga (Movistar 55 / Orange 113), DAZN LaLiga 2 (Movistar 58 / Orange 114) y LaLiga TV Bar (Movistar Plus+).

Colombia y Sudamérica: DIRECTV (canal 610) en TV y DGO en streaming

México: SKY Sports en TV y Izzi Go online

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited y Fubo Sports

Dónde se juega el partido del Barcelona este fin de semana

El compromiso se disputará en el Spotify Camp Nou, estadio con capacidad para más de 99.000 espectadores. El regreso a casa es clave para el Barcelona, que buscará apoyarse en su afición para reencontrarse con el triunfo tras el último tropiezo liguero.

Probables alineaciones del partido entre Barcelona y Real Oviedo

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Eric García, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo, Javi López; Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Haissem Hassan, Alberto Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas. DT: Guillermo Almada.

Cómo llegan Barcelona y Real Oviedo a la Jornada 21 de LaLiga

El Barcelona llega a este compromiso situado en la segunda posición de LaLiga con 49 puntos, a dos del liderato, luego de la victoria del Real Madrid en la jornada. El equipo de Hansi Flick está obligado a ganar para volver a la cima del campeonato, especialmente tras el inesperado traspié en Anoeta, donde cayó 2-1 ante la Real Sociedad.

Más allá de ese resultado, el conjunto azulgrana mantiene uno de los mejores rendimientos del torneo y confía en su poder ofensivo, liderado por Lewandowski, el desequilibrio de Lamine Yamal y la profundidad de Raphinha, para marcar diferencias en casa.

Real Oviedo, en contraste, atraviesa una situación muy compleja. Es último en la tabla con 13 puntos en 20 jornadas y se encuentra a ocho unidades de salir de la zona de descenso. El equipo dirigido por Guillermo Almada necesita sumar con urgencia y visita el Camp Nou sabiendo que cada punto puede ser determinante en su lucha por la permanencia.

Ficha del partido: Barcelona vs Real Oviedo

Competición: LaLiga – Jornada 21

LaLiga – Jornada 21 Fecha: Domingo 25 de enero

Domingo 25 de enero Hora: 16:15 (España) | 10:15 (Colombia)

16:15 (España) | 10:15 (Colombia) Estadio: Spotify Camp Nou

Spotify Camp Nou TV y online: España: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar Sudamérica: DIRECTV y DGO México: SKY Sports e Izzi Go Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited y Fubo Sports



Un partido determinante en la lucha por el liderato y la permanencia, con el Camp Nou como escenario de una nueva jornada clave de LaLiga.