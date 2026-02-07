La Jornada 23 de LaLiga propone un cruce con realidades opuestas en la tabla: el Barcelona, actual líder del campeonato, recibe al Mallorca, que busca sumar para alejarse de la zona baja. El partido se disputará el sábado 7 de febrero, en un horario central para Europa y América.

El encuentro se jugará desde las 16:15 en España y las 10:15 en Colombia, con transmisión asegurada en televisión y plataformas digitales para múltiples países. El escenario será el Spotify Camp Nou, con capacidad para más de 99.000 espectadores, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

Dónde ver Barcelona vs Mallorca en TV y online

La cobertura del partido estará disponible a través de señales oficiales de LaLiga, tanto en TV como en streaming, dependiendo del país.

España

M+ LALIGA (M54 O110) y M+ LALIGA HDR (M440 O111)

Movistar Plus+ (M7)

Orange Fútbol 1 (107)

M+ LALIGA 2 (M57 O112)

LaLiga TV Bar

Colombia y el resto de Sudamérica

ESPN en televisión

en televisión Disney+ Premium en streaming

México

Sky Sports México

Sky+

Izzi TV

Estados Unidos

ESPN Select

fuboTV

ESPN App.

Horarios del partido del Barcelona este sábado, país por país

Además de España y Colombia, el Barcelona vs Mallorca se jugará en los siguientes horarios internacionales:

España: 16:15

16:15 Colombia, Perú, Ecuador: 10:15

10:15 México (CDMX): 09:15

09:15 Venezuela, Bolivia: 11:15

11:15 Chile, Argentina, Uruguay: 12:15

12:15 Estados Unidos: 10:15 ET / 07:15 PT.

Probables alineaciones del encuentro entre Barcelona y Mallorca

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Martin Valjent, David López, Johan Mojica; Antonio Sánchez, Omar Mascarell, Samu Costa, Sergi Darder; Vedat Muriqi y Jan Virgili. DT: Jagoba Arrasate.

Árbitro designado para el partido en el Spotify Camp Nou

El encargado de impartir justicia en este compromiso será Alejandro Quintero González, árbitro designado para un duelo con incidencia directa tanto en la pelea por el título como en la lucha por la permanencia.

Así llegan Barcelona y Mallorca a la Jornada 23 de LaLiga

El Barcelona afronta esta fecha como líder de LaLiga, con 55 puntos en 22 jornadas, uno más que el Real Madrid. Su rendimiento sostenido lo mantiene en lo más alto, con una ofensiva productiva y regularidad en casa como uno de sus principales respaldos.

El Mallorca, en cambio, ocupa la casilla 14 con 24 puntos, en una zona de la tabla que aún exige cautela. Cada jornada resulta clave para sumar y tomar distancia de los puestos de descenso, especialmente en partidos de alta exigencia como este en Barcelona.

Ficha del partido entre Barcelona y Real Mallorca