La Jornada 25 de LaLiga presenta un duelo con necesidades urgentes en ambos extremos de la tabla. Barcelona recibe al Levante en el Spotify Camp Nou, en un compromiso clave para las aspiraciones del conjunto azulgrana y para la permanencia del equipo visitante.

El encuentro se jugará el domingo 22 de febrero, desde las 16:15 en España y las 10:15 en Colombia, en un escenario con capacidad para más de 99.000 espectadores. El Barcelona necesita sumar tras perder el liderato en la jornada anterior, mientras que el Levante pelea por salir de la zona de descenso.

Dónde ver Barcelona vs Levante en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en televisión y plataformas digitales en distintas regiones.

España

M+ LaLiga (M54 0110)

M+ LaLiga HDR (M440 0111)

M+ LaLiga 2 (M57 0112)

LaLiga TV Bar

(Todos a través de Movistar+)

Colombia y el resto de Sudamérica

ESPN 2 en TV

en TV Disney+ Premium online

México

SKY SPORTS en TV

en TV IZZI GO online

Estados Unidos

ESPN Deportes

fuboTV

ESPN App.

Horarios del partido del Barcelona este domingo, país por país

El Barcelona vs Levante tendrá los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 16:15

16:15 Colombia, Perú, Ecuador: 10:15

10:15 México (CDMX): 09:15

09:15 Venezuela, Bolivia: 11:15

11:15 Chile, Argentina, Uruguay: 12:15

12:15 Estados Unidos: 10:15 ET / 07:15 PT.

Probables alineaciones del partido entre Barcelona y Levante

Levante UD: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Ugo Raghouber, Jon Ander Olasagasti, Carlos Álvarez; Kareem Tunde, Iván Romero y Etta Eyong. DT: Luís Castro.

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Cómo llegan Barcelona y Levante a la Jornada 25 de LaLiga

Barcelona comienza la fecha en la segunda posición, a dos puntos del Real Madrid, tras caer en la jornada anterior y perder el liderato. El equipo necesita reaccionar en casa para no ceder terreno en la lucha por el título y recuperar la confianza en un momento clave del campeonato.

Levante, por su parte, atraviesa una situación delicada. Se ubica penúltimo con 18 puntos en 24 jornadas, en puestos de descenso. Cada partido es decisivo en su objetivo de permanencia, y sumar en el Camp Nou representaría un impulso importante en la tabla.

Ficha del partido FC Barcelona vs Levante UD