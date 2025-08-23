La Liga EA Sports 2025-26 continúa con uno de los partidos más esperados del fin de semana: Levante vs Barcelona, un duelo con historia y mucho en juego en este arranque de campeonato. El equipo dirigido por Hansi Flick quiere confirmar su buen inicio, mientras que los granotas intentarán sorprender a uno de los favoritos en su regreso a Primera.

El encuentro corresponde a la Jornada 2 de LaLiga y se jugará el sábado 23 de agosto en el estadio Ciudad de Valencia. El pitazo inicial será a las 21:30 en España y las 14:30 en Colombia, en un choque que promete intensidad y espectáculo en ambas áreas.

Dónde ver Levante vs Barcelona en España y Colombia en TV y online

La transmisión oficial del compromiso estará disponible en distintos países, tanto en televisión como en plataformas de streaming:

España: M+ LALIGA (M54-O110), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (108), M+ LALIGA HDR (M443 O111), M+ LALIGA 2 (M57 O112) y LaLiga TV Bar.

M+ LALIGA (M54-O110), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (108), M+ LALIGA HDR (M443 O111), M+ LALIGA 2 (M57 O112) y LaLiga TV Bar. Colombia y resto de Sudamérica: DIRECTV en TV y su plataforma online DGO .

DIRECTV en TV y su plataforma online . México y Centroamérica (Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): transmisión a través de Sky Sports .

transmisión a través de . Estados Unidos: señal exclusiva de ESPN y ESPN+, la plataforma oficial de streaming de LaLiga.

De esta forma, los aficionados podrán seguir en vivo cada detalle del compromiso en cualquier rincón del mundo.

Dónde se juega el partido del Barcelona vs Levante por LaLiga

El escenario del encuentro será el estadio Ciudad de Valencia, sede del Levante UD, que espera recibir a un gran número de aficionados tanto locales como visitantes. Con capacidad para más de 25.000 espectadores, este escenario se alista para vivir una auténtica fiesta de fútbol en el regreso de los granotas a la máxima categoría del fútbol español.

Horario del partido del Barcelona país por país

El choque entre Levante y Barcelona podrá seguirse en distintos horarios según el país:

España: 21:30

21:30 Colombia, Perú y Ecuador: 14:30

14:30 Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 16:30

16:30 Bolivia y Venezuela: 15:30

15:30 México (CDMX): 13:30

13:30 Estados Unidos (EST): 15:30

15:30 Estados Unidos (CST): 14:30

14:30 Estados Unidos (PST): 12:30

12:30 Reino Unido: 20:30

20:30 Alemania, Italia y Francia: 21:30

Probables alineaciones de Barcelona y Levante

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Levante UD: Pablo Cuñat; Manu Sánchez, Cabello, Elgezabal, Dela, Toljan; Brugué, Pablo Martínez, Oriol Rey; Carlos e Iván Romero. DT: Julián Calero.

Noticias del Barcelona para el partido de la Jornada 2 de LaLiga

El Barcelona llega con algunas dudas de cara al once titular. Frenkie De Jong es clave en el mediocampo, pero su reciente paternidad podría dejarlo fuera del once inicial, dándole lugar a un posible cambio táctico por parte de Flick. En la mediapunta, Dani Olmo se perfila para regresar al once en lugar de Fermín, quien jugó el primer partido.

En la defensa, la disputa sigue abierta en el lateral derecho. Eric García y Jules Koundé pelean por un lugar, aunque el francés, recién renovado hasta 2030, parte con ventaja para ser titular. En ataque, la apuesta inicial sería Ferran Torres como falso nueve, con la posibilidad de que Robert Lewandowski sume minutos en la segunda mitad tras superar molestias musculares.

El Levante, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa con un planteamiento sólido y ordenado. Para los de Julián Calero, el duelo frente a los blaugranas es una gran oportunidad para medir su nivel competitivo en el regreso a la élite del fútbol español.