La Copa del Rey entra en escena para el FC Barcelona, que debuta en el certamen con una visita exigente en contexto, aunque con favoritismo deportivo. El conjunto azulgrana se mide a CD Guadalajara en partido a eliminación directa, correspondiente a una nueva ronda del torneo más tradicional del fútbol español, donde los grandes suelen encontrarse con escenarios pequeños y rivales de categorías inferiores.

El compromiso se disputará el martes 16 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el estadio Pedro Escartín. El equipo dirigido por Hansi Flick afronta este duelo con una nómina alternativa, apostando por rotaciones y jóvenes, pero con la responsabilidad intacta de avanzar como vigente campeón de la Copa del Rey. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver Barcelona vs Guadalajara en TV y online, horarios internacionales, posibles alineaciones y el contexto del partido.

Detalles del partido de Copa del Rey: Barcelona vs Guadalajara

Competencia: Copa del Rey – Ronda eliminatoria

Copa del Rey – Ronda eliminatoria Estadio: Pedro Escartín (Guadalajara, España)

Pedro Escartín (Guadalajara, España) Capacidad: 6.000 espectadores

6.000 espectadores Fecha: Martes 16 de diciembre de 2025

Martes 16 de diciembre de 2025 Hora: 21:00 en España | 15:00 en Colombia.

Dónde ver Barcelona vs Guadalajara en TV y online

Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en directo:

España: MOVISTAR+ LaLiga (dial 54), Movistar Plus+ (dial 7), Orange Fútbol (dial 107) y LaLiga TV Bar

Colombia y el resto de Sudamérica: Sin transmisión oficial confirmada

México: SKY Sports en TV e Izzi Go en streaming

Estados Unidos: ESPN App y Fubo Sports.

A qué hora es el partido del Barcelona en Copa del Rey, país por país

España: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos: Costa Este: 3:00 p.m. Centro: 2:00 p.m. Pacífico: 12:00 m.

Reino Unido: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Italia, Francia, Alemania: 9:00 p.m.

Probables alineaciones de Barcelona y Guadalajara

FC Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López; Dro Fernández, Marcus Rashford y Roony Bardghji. DT: Hansi Flick.

CD Guadalajara: Amador Zarco; Julio Martínez, Javier Ablanque, Daniel Gallardo, Víctor Rodríguez; Toño Calvo, Samu Mayo, Raúl Tavares; Neskes, David Amigo y Salifo. DT: Pere Martí.

Cómo llega Guadalajara al duelo de Copa del Rey

El CD Guadalajara, que compite en la Primera Federación, ocupa actualmente la decimoséptima posición de su categoría. Su camino en esta edición de la Copa del Rey ha sido uno de los grandes logros recientes del club, tras eliminar a CP Cacereño y AD Ceuta, mostrando orden defensivo y una gran intensidad en los partidos de eliminación directa.

Para el equipo de Pere Martí, recibir al Barcelona representa un acontecimiento histórico. El Pedro Escartín vivirá un lleno total y un ambiente especial, en un partido que trasciende lo deportivo y se convierte en una vitrina para sus futbolistas frente a uno de los clubes más importantes del mundo.

El Barcelona debuta como campeón defensor en Copa del Rey

El FC Barcelona inicia su participación en la Copa del Rey 2025-26 como campeón defensor del título y en un gran momento deportivo. El equipo azulgrana llega a este compromiso con cinco victorias consecutivas en la temporada y como líder de LaLiga, lo que le permite afrontar esta eliminatoria con cierta tranquilidad, apostando por jugadores menos habituales.

Hansi Flick ha decidido darle protagonismo a futbolistas jóvenes y a piezas que no suelen ser titulares en el campeonato liguero, una dinámica habitual del club en las primeras rondas de la Copa. Aun así, la exigencia es máxima: el formato no permite errores y cualquier descuido podría costar la eliminación.

Un escenario clásico de Copa del Rey

Barcelona vs Guadalajara reúne todos los ingredientes clásicos del torneo: un grande del fútbol español visitando un estadio modesto, una afición volcada y un rival que juega el partido más importante de su temporada. La diferencia de categorías es amplia, pero la Copa del Rey ha demostrado, año tras año, que no admite confianzas.

El duelo del martes 16 de diciembre marcará el inicio del camino copero del Barcelona y una noche histórica para Guadalajara, en un cruce que promete intensidad, emoción y toda la mística del fútbol de eliminación directa.