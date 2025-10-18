La Jornada 9 de LaLiga 2025-26 presenta uno de los duelos más atractivos del fin de semana: Barcelona vs Girona, un derbi catalán con mucho en juego. El compromiso se disputará este sábado 18 de octubre, a partir de las 16:15 en España y las 09:15 en Colombia, en el Estadio Olímpic Lluís Companys, que acogerá una nueva cita del equipo azulgrana mientras continúan las obras en el Camp Nou.
El conjunto dirigido por Hansi Flick busca consolidarse en lo más alto de la tabla tras un arranque de temporada sólido, mientras que el Girona, uno de los equipos más regulares de los últimos torneos, llega dispuesto a sorprender y seguir demostrando que su proyecto sigue en crecimiento. El partido promete intensidad, buen fútbol y una nueva edición del duelo que se ha convertido en uno de los más entretenidos del fútbol español reciente.
Dónde ver Barcelona vs Girona en TV y online
El partido Barcelona vs Girona contará con una amplia cobertura televisiva en distintos países y plataformas:
- España: transmisión por DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar.
- Colombia y el resto de Sudamérica: disponible a través de ESPN en TV y DISNEY+ online.
- México y Centroamérica (Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): el encuentro se podrá seguir en directo por Sky Sports.
- Estados Unidos: transmisión exclusiva por ESPN Deportes y Fubo Sports.
Con esta cobertura global, los seguidores del fútbol español podrán disfrutar en directo de un partido que promete emociones y goles entre dos de los equipos más ofensivos del torneo.
Estadio y horarios del partido Barcelona vs Girona
El encuentro se disputará en el Estadio Olímpic Lluís Companys, con capacidad para 55 mil espectadores, donde el FC Barcelona ha establecido su casa temporal mientras continúa la remodelación del Spotify Camp Nou.
Horarios país por país
- España: 16:15 horas
- Colombia, Perú y Ecuador: 09:15 horas
- México: 08:15 horas
- Argentina, Chile y Uruguay: 11:15 horas
- Estados Unidos (Miami / Nueva York): 10:15 horas
- Reino Unido: 15:15 horas
- Italia y Francia: 16:15 horas
Posibles alineaciones de Barcelona y Girona en partido de LaLiga
Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Pedri, Alejandro Balde; Marcus Rashford y Lamine Yamal. DT: Hansi Flick.
Girona: Paulo Gazzaniga; Álex Moreno, Daley Blind, Vitor Reis, Hugo Rincón; Axel Witsel, Arnau Martínez, Joel Roca, Portu; Bryan Gil y Vladyslav Vanat. DT: Míchel Sánchez.
Ambos entrenadores preparan variantes tácticas para un partido que será exigente en ritmo y presión. Girona llega con la intención de aprovechar la velocidad de sus extremos y la calidad de Bryan Gil, mientras que el Barça apostará a la posesión y la creatividad de su mediocampo, liderado por Pedri y De Jong.
Noticias del Barcelona para el partido de LaLiga
El FC Barcelona llega como líder del campeonato y con el objetivo de mantener su racha positiva en casa. Hansi Flick recupera para este encuentro a Lamine Yamal y Fermín López, dos jóvenes que aportan dinamismo y desequilibrio, aunque deberá lidiar con varias bajas importantes.
El técnico alemán no podrá contar con Ter Stegen, Gavi, Joan García, Raphinha, Robert Lewandowski, Dani Olmo ni Ferran Torres, todos fuera por lesión. En especial, la ausencia de Lewandowski deja un vacío en la delantera, que será cubierto por Marcus Rashford, uno de los refuerzos más destacados de la temporada.
Flick habló sobre el momento del equipo en la previa: “Tenemos jugadores jóvenes que están respondiendo bien y queremos seguir construyendo desde el juego colectivo. Girona ha demostrado que sabe competir y no podemos relajarnos”.
Un derbi catalán con promesa de espectáculo
El duelo entre Barcelona y Girona no solo representa una rivalidad regional, sino también una muestra del buen momento que atraviesa el fútbol catalán. El Barça, pese a las bajas, sigue siendo favorito, pero el Girona llega con confianza y la ambición de consolidarse como uno de los equipos más competitivos del torneo. El estadio Olímpic Lluís Companys será el escenario de un partido vibrante, con dos estilos ofensivos y una cita clave para la Jornada 9 de LaLiga 2025-26.