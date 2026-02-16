La Jornada 24 de LaLiga se cierra con un partido que puede cambiar la parte alta de la tabla. El Girona FC recibe al FC Barcelona en un duelo que enfrenta necesidades distintas: permanencia frente a aspiraciones de liderato.

El encuentro se jugará el lunes 16 de febrero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el Estadio Municipal de Montilivi, recinto con capacidad para más de 14.000 espectadores. Un escenario compacto donde el Girona suele hacerse fuerte y que será determinante en el desenlace de la fecha.

Dónde ver HOY Girona vs Barcelona en TV y online, emisiones en directo

El partido contará con transmisión oficial en televisión y plataformas digitales en varios países.

España

DAZN LaLiga

LaLiga 2 en Movistar (55 y 58)

(55 y 58) Orange (113 y 114)

(113 y 114) LaLiga TV Bar

Colombia y el resto de Sudamérica

DIRECTV (canales 610 y 1610) en TV

(canales 610 y 1610) en TV D SPORTS online

México

SKY SPORTS en TV

en TV IZZI GO online

Estados Unidos

ESPN Deportes

fuboTV

ESPN App

Estas señales permiten seguir el compromiso en directo desde diferentes dispositivos, tanto en televisión tradicional como en streaming.

Horarios del partido del Barcelona en Girona, país por país

El Girona vs Barcelona se disputará en los siguientes horarios destacados:

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Chile, Argentina, Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT.

Probables alineaciones del partido entre Girona y Barcelona

Ambos entrenadores plantean equipos ofensivos. El Girona busca aprovechar la velocidad por bandas y el juego interior, mientras que el Barcelona apuesta por posesión y profundidad con extremos desequilibrantes.

Girona FC: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martínez; Fran Beltrán, Iván Martín, Thomas Lemar; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil. DT: Míchel Sánchez.

Paulo Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martínez; Fran Beltrán, Iván Martín, Thomas Lemar; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil. Míchel Sánchez. FC Barcelona: Joan García; Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Bernal, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Dani Olmo y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Cómo llegan Girona y Barcelona a la Jornada 24 de LaLiga

El Barcelona inicia el partido como segundo en la tabla, a solo dos puntos del Real Madrid. En caso de victoria, podría cerrar la jornada como líder del campeonato. Llega con tres triunfos consecutivos, en un momento de alta eficacia ofensiva y estabilidad en su estructura táctica.

El Girona, por su parte, ocupa el puesto 15 con 26 puntos en 23 partidos, apenas dos unidades por encima de la zona de descenso. Ha ganado 4 de sus últimos 8 encuentros, mostrando una recuperación parcial que necesita consolidar frente a un rival de máxima exigencia.

Ficha del partido Girona vs Barcelona