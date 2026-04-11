La Jornada 31 de LaLiga trae uno de los partidos con mayor carga histórica del fútbol español: el derbi entre el Barcelona y Espanyol. Un enfrentamiento que paraliza la ciudad y que, en esta edición, encuentra a los azulgranas liderando el campeonato.

El encuentro se disputará el sábado 11 de abril, desde las 18:30 en España y las 11:30 en Colombia, en el Spotify Camp Nou, escenario con capacidad para más de 99.000 espectadores. El Barcelona llega en plena racha positiva, mientras que el Espanyol busca dar el golpe ante su clásico rival.

Dónde ver Barcelona vs Espanyol de LaLiga en TV y online

La transmisión oficial del partido estará disponible en televisión y plataformas digitales según el país.

España: DAZN LaLiga en Movistar (55) y Orange (113), DAZN LaLiga2 en Movistar (58) y Orange (114) y LaLiga TV Bar.

en Movistar (55) y Orange (113), en Movistar (58) y Orange (114) y Colombia y el resto de Sudamérica: DIRECTV (610 y 1610) en TV y DGO online

(610 y 1610) en TV y online México: SKY SPORTS en TV e IZZI GO online

en TV e online Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV e ESPN App.

Estas opciones permiten seguir el compromiso en vivo desde televisión tradicional o dispositivos móviles.

Horarios del derbi de Barcelona, país por país

El derbi catalán se jugará en los siguientes horarios destacados:

España: 18:30

18:30 Colombia, Perú, Ecuador: 11:30

11:30 México (CDMX): 10:30

10:30 Venezuela, Bolivia: 12:30

12:30 Chile, Argentina, Uruguay: 13:30

13:30 Estados Unidos: 12:30 ET / 09:30 PT.

Probables alineaciones de Barcelona y Espanyol

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Gavi, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick

RCD Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko González, Edu Expósito; Cyril Ngonge, Tyrhys Dolan y Roberto Fernández. DT: Manolo González

Cómo llegan Barcelona y Espanyol a la Jornada 31 de LaLiga EA Sports

Barcelona es líder con 76 puntos en 30 partidos. Llega en una racha contundente, tras ganar sus seis encuentros más recientes, consolidando su posición en la cima del campeonato.

Espanyol ocupa la casilla 10 con 38 puntos, una posición cómoda en la tabla, aunque sin margen para relajarse en la recta final de la temporada.

Historial del clásico entre Barcelona y Espanyol

En 179 partidos disputados en LaLiga, el historial favorece ampliamente al Barcelona:

105 victorias azulgranas

34 triunfos del Espanyol

40 empates

En goles, el dominio también es claro: 347 anotaciones del Barcelona frente a 184 del Espanyol.

Historia y origen del Derbi de Barcelona

El primer enfrentamiento liguero entre ambos clubes se produjo en la temporada inaugural de LaLiga, la 1928/29. El 7 de abril de 1929, el Barcelona se impuso como local con un gol de José Sastre, quien quedó registrado como el primer goleador del derbi en la máxima categoría.

Desde entonces, el clásico catalán se ha consolidado como uno de los enfrentamientos más tradicionales del fútbol español, con casi un siglo de historia en la élite.

Ficha del partido FC Barcelona vs RCD Espanyol