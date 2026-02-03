La Copa del Rey entra en su fase decisiva y los cuartos de final presentan un cruce tan atractivo como inesperado: Albacete Balompie recibe al Barcelona, vigente campeón del certamen, en un duelo a partido único que definirá uno de los semifinalistas del torneo.

El compromiso se disputará el martes 3 de febrero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un estadio histórico que ya fue escenario de una de las grandes sorpresas de esta edición. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el escenario, las probables alineaciones y el camino de ambos equipos hasta esta instancia.

Horario de Albacete vs Barcelona, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Dónde ver Albacete vs Barcelona en TV y online, Copa del Rey

España: La 1 de TVE, RTVE Play y TV3

Colombia y el resto de Sudamérica: Win Sports en TV y Win Play vía streaming

México: Sky Sports en TV y Izzi Go de manera online

Estados Unidos: ESPN Deportes

Dónde se juega el partido del Barcelona este martes en Copa del Rey

El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Belmonte, escenario habitual del conjunto manchego y con capacidad para más de 17.000 espectadores. El estadio ya fue protagonista en esta Copa del Rey y vuelve a recibir un partido de alto impacto frente a uno de los gigantes del fútbol español.

Así llegaron Albacete y Barcelona a los cuartos de final de la Copa del Rey

Albacete ha sido una de las grandes revelaciones del torneo. El equipo dirigido por Alberto Gonzalez Fernandez dejó en el camino a Leganés (2-1), luego superó al Celta de Vigo en definición por penaltis y firmó la gran sorpresa al eliminar al Real Madrid por 3-2, resultado que lo catapultó a esta instancia y lo convirtió en uno de los animadores inesperados de la Copa.

Barcelona, por su parte, llega como campeón vigente y con una campaña sólida en el certamen. El equipo de Hansi Flick eliminó a Guadalajara (0-2) y posteriormente a Racing de Santander (0-2), mostrando eficacia y control en ambas series. Ahora afronta un duelo exigente como visitante, con el objetivo de sostener la defensa del título.

Probables alineaciones del partido entre Albacete y Barcelona

Albacete: Raúl Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Jesús Vallejo, Carlos Neva, Dani Bernabéu; Capi, Ale Meléndez, Antonio Pacheco; Agus Medina y Jefté Betancor. DT: Alberto González Fernández.

FC Barcelona: Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Ronald Araújo, Eric García; Marc Bernal, Marc Casadó; Marcus Rashford, Lamine Yamal, Roony Bardghji y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Claves del partido, cuartos de final de Copa del Rey

Partido único: no hay margen de error en cuartos de final.

no hay margen de error en cuartos de final. Factor sorpresa: Albacete ya eliminó a Real Madrid en casa.

Albacete ya eliminó a Real Madrid en casa. Defensa del título: Barcelona busca avanzar como campeón vigente.

Barcelona busca avanzar como campeón vigente. Escenario exigente: el Carlos Belmonte vuelve a ser determinante.

Ficha del partido: Albacete vs Barcelona

Competición: Copa del Rey – Cuartos de final

Copa del Rey – Cuartos de final Fecha: Martes 3 de febrero

Martes 3 de febrero Hora: 21:00 (España) | 15:00 (Colombia)

21:00 (España) | 15:00 (Colombia) Estadio: Carlos Belmonte (Albacete)

Carlos Belmonte (Albacete) TV y online: España: La 1 TVE, RTVE Play y TV3 Sudamérica: Win Sports y Win Play México: Sky Sports e Izzi Go Estados Unidos: ESPN Deportes



Un cruce con historia reciente y aroma a sorpresa, en el que Albacete intentará prolongar su sueño copero y el Barcelona defender su condición de campeón para seguir avanzando en la Copa del Rey.