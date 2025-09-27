LaLiga 2025-26 ofrece este sábado 27 de septiembre uno de sus partidos más esperados: el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid. El choque corresponde a la Fecha 7 del campeonato y tendrá lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano, escenario con capacidad para 70 mil espectadores, donde se espera un ambiente vibrante y un lleno total.

El encuentro comenzará a las 16:15 en España y las 09:15 en Colombia, un horario ideal para que aficionados de todo el mundo disfruten de uno de los duelos más pasionales del fútbol europeo. Con los colchoneros buscando mejorar su rendimiento y los merengues instalados en lo más alto de la tabla, el derbi llega cargado de emoción y expectativa.

Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid por LaLiga en TV y online

La transmisión del derbi estará disponible en distintas plataformas según el país:

España : DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar (Movistar Plus).

: DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar (Movistar Plus). Colombia y Sudamérica : DIRECTV en TV y DGO de manera online.

: DIRECTV en TV y DGO de manera online. México : SKY Sports HD, SKY+ e Izzi.

: SKY Sports HD, SKY+ e Izzi. Estados Unidos: ESPN+, fuboTV y ESPN Deportes.

Con estas opciones, los fanáticos podrán seguir en directo uno de los partidos más atractivos del calendario de LaLiga.

Horarios del partido Atlético vs Real Madrid en distintos países

El derbi madrileño podrá verse en todo el mundo con los siguientes horarios:

Argentina: 11:15 horas

Chile: 11:15 horas

Perú: 09:15 horas

México: 08:15 horas

Estados Unidos (Este): 10:15 horas

Estados Unidos (Pacífico): 07:15 horas

Reino Unido: 15:15 horas

Portugal: 15:15 horas

Italia: 16:15 horas

Francia: 16:15 horas

Alemania: 16:15 horas

Probables alineaciones de Atlético y Real Madrid para el derbi

Ambos equipos llegan con sus plantillas cargadas de figuras internacionales.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Giacomo Raspadori y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

Noticias de Real Madrid para el partido

El conjunto dirigido por Xabi Alonso se mantiene invicto en LaLiga tras seis jornadas, con 18 puntos en su haber que lo colocan como líder en solitario. Los blancos vienen de su actuación más sólida de la temporada: una goleada 1-4 sobre el Levante, donde Mbappé y Vinicius volvieron a ser determinantes.

Además, Real Madrid llega con confianza gracias a la regularidad mostrada tanto en la liga local como en Champions League, donde también acumula victorias. La buena dinámica le permite encarar el derbi con tranquilidad, pero consciente de que un partido contra el Atlético siempre supone un desafío mayúsculo.

Cómo llega Atlético de Madrid al derbi

El Atlético de Madrid no atraviesa su mejor arranque de temporada. Los colchoneros han sumado solo 9 puntos en seis jornadas, producto de dos victorias, tres empates y una derrota, lo que los ubica en la novena posición de la tabla.

Sin embargo, el último partido ante el Rayo Vallecano fue un punto de inflexión. En el Metropolitano, el equipo logró remontar gracias a un hat-trick de Julián Álvarez, quien se erigió como la gran figura del encuentro. La confianza recuperada puede ser clave para enfrentar al eterno rival y buscar escalar posiciones en la clasificación.

Un derbi con estrellas de talla mundial

Este Atlético vs Real Madrid promete ser uno de los derbis más espectaculares de los últimos años. Los colchoneros apuestan por la energía de Julián Álvarez y el liderazgo de Oblak y Koke, mientras que los merengues se presentan con el tridente ofensivo formado por Mbappé, Vinicius y Mastantuono, que ilusiona a su afición con una temporada histórica.

En juego no solo estará el orgullo de la capital española, sino también puntos vitales para las aspiraciones de ambos equipos en LaLiga.