La Jornada 6 de LaLiga 2025-26 tendrá como uno de sus grandes atractivos el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, un partido que llega en un momento clave para el conjunto colchonero. Los dirigidos por Diego Simeone no han tenido el inicio esperado y necesitan reencontrarse con la victoria en casa, mientras que los de Íñigo Pérez buscarán dar la sorpresa y seguir sumando en un torneo que siempre resulta exigente.

El encuentro está programado para el miércoles 24 de septiembre, con inicio a las 21:30 en España y 14:30 en Colombia, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, un recinto con capacidad para 70 mil espectadores. El ambiente promete ser intenso, con la afición rojiblanca alentando a su equipo en busca de un triunfo que lo acerque a los primeros lugares de la clasificación.

Dónde ver Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga en TV y online

El partido podrá seguirse en directo a través de distintas señales oficiales, dependiendo del país:

España : M+ LaLiga (M54-O110), M+ LaLiga HDR (M443 O111), M+ LaLiga 2 (M57 O112) y LaLiga TV Bar.

: M+ LaLiga (M54-O110), M+ LaLiga HDR (M443 O111), M+ LaLiga 2 (M57 O112) y LaLiga TV Bar. Colombia y resto de Sudamérica : DSPORTS en TV y DGO vía streaming.

: DSPORTS en TV y DGO vía streaming. México y Centroamérica (Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports.

(Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala): Sky Sports. Estados Unidos: ESPN Deportes.

Con estas opciones, los aficionados tendrán acceso completo para disfrutar del derbi madrileño en vivo, tanto por televisión como en plataformas online.

Horarios del partido de LaLiga en distintos países

Además de España y Colombia, el Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano se disputará en los siguientes horarios internacionales:

Argentina: 16:30 horas

Chile: 15:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos (Este): 15:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:30 horas

Reino Unido: 20:30 horas

Portugal: 20:30 horas

Francia: 21:30 horas

Italia: 21:30 horas

Alemania: 21:30 horas

El partido tendrá una amplia cobertura horaria, lo que garantiza un seguimiento masivo en diferentes rincones del mundo.

Probables alineaciones de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Conor Gallagher; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Iván Balliu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarría; Unai López, Gerard Gumbau, Óscar Trejo; Jorge de Frutos, Alemao y Álvaro García. DT: Íñigo Pérez.

El Atlético apuesta por la experiencia de Griezmann y la capacidad goleadora de Julián Álvarez, mientras que el Rayo confía en el desequilibrio de Álvaro García y el talento de Óscar Trejo para complicar al rival.

Noticias del Atlético de Madrid para el partido de LaLiga

El conjunto colchonero no atraviesa su mejor inicio en LaLiga. Tras cinco jornadas, acumula una victoria, tres empates y una derrota, lo que lo deja con 6 puntos en la duodécima posición. Su último resultado fue un empate 1-1 en Son Moix ante el RCD Mallorca, lo que aumentó la presión sobre el equipo de Simeone.

Para este encuentro, el Atlético no podrá contar con Alexander Sørloth, baja confirmada para el derbi. A ello se suman las ausencias de José María Giménez, Thiago Almada y Cardoso, todos lesionados. Sin embargo, la buena noticia para Simeone es el regreso de Álex Baena, que vuelve a estar disponible y podría tener minutos frente al Rayo.

El choque contra Rayo Vallecano representa una oportunidad de oro para que el Atlético recupere confianza y sume tres puntos en casa, frente a un rival incómodo que suele complicar a los grandes en LaLiga.